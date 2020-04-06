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إيفانكا ترامب تهنئ جينى روميتى لمنصبها الجديد فى شركة IBM العالمية

الإثنين، 06 أبريل 2020 08:43 م
إيفانكا ترامب تهنئ جينى روميتى لمنصبها الجديد فى شركة IBM العالمية إيفانكا ترامب تهنئ جينى روميتى
كتب خالد إبراهيم

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هنأت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ومستشارته، رائدة الأعمال جينى روميتى على منصبها الجديد فى شركة IBM العالمية، وذلك من خلال مجموعة من الصور التى نشرتها إيفانكا عبر حسابها على "إنستجرام".

إيفانكا ترامب

إيفانكا ترامب

وقالت إيفانكا: "أريد أن أتمنى لصديقي جيني رومتي كل التوفيق بينما تشرع فى مغامرتها القادمة.. بالإضافة إلى مساعدة شركة IBM، فهى رائدة فى المجلس الاستشاري لسياسة القوى العاملة الأمريكية.. الاستثمار فى مستقبل القوى العاملة فى أمتنا أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى".

 
إيفانكا وجينى
إيفانكا وجينى

 

روميتى هى مسئولة تنفيذية أميركية، تشغل حاليًا منصب الرئيس والمدير التنفيذى لشركة IBM منذ يناير 2012، وتعد أول امرأة تتقلد هذا المنصب، وفى وقت سابق، شغلت مارى مناصب عدة منها، منصب نائب أول للرئيس، وإدارة المجموعة الإدارية للمبيعات والتسويق، ووضع الاستراتيجيات بالشركة ذاتها، وصنفتها مجلة فورتشن كأكثر النساء تأثيرًا فى مجال الأعمال لثمان سنوات متتالية، فى المرتبة الأولى عام 2012، إضافة إلى ذلك، صنفتها مجلة فوربس ضمن أكثر مائة سيدة تأثيرًا فى عام 2014، وكانت أيضًا ضمن تصنيف المائة التابع لمجلة التايم، وضمن تصنيف مجلة بلومبرج لقائمة ال50 الأكثر تأثيرًا فى سبتمبر 2012.


إيفانكا ترامب

جينى روميتى

IBM

ترامب

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