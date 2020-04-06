اليوم السابع
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إزالة بناء مخالف بمصر الجديدة.. والمحافظ: تحويل مخالفة البناء للنيابة العسكرية

الإثنين، 06 أبريل 2020 01:30 م
إزالة بناء مخالف بمصر الجديدة.. والمحافظ: تحويل مخالفة البناء للنيابة العسكرية إزالة بناء مخالف بمصر الجديدة
كتب سيد الخلفاوى

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شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة علي نوابه ورؤساء الأحياء باستمرار مراقبة أعمال البناء بالعاصمة على مدار الساعة للتصدى لأى محاولة قد يقوم بها المخالفون معتقدين انشغال الأجهزة التنفيذية فى تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد  . 
 
وأشار محافظ القاهرة إلى أن توجيه رئيس الوزراء واضح فى هذا الشأن بتنفيذ قانون الطوارئ، وتحويل أي مخالفة بناء للنيابة العسكرية مع تشديد الحملات والإزالات الفورية لأي مخالفة .
 
وفى هذا السياق تمكن حى مصر الجديدة من تنفيذ إزالة فى المهد بالعقار 5 شارع قناة السويس عاود صاحبها بنائها رغم إزالة الحى لها فى الأسبوع الماضى وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة  .
 
وفى سياق أخر واصلت أجهزة محافظة القاهرة تعقيم الدواوين العامة والمبانى الحكومية، حيث وجه اللواء خالد عبد العال بسرعة العمل على تطهير مقرات المحافظة والمناطق الأربعة والأحياء والمديريات، للوقاية من فيروس كورونا فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين . 
 
 
كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد اتخذ عدة إجراءات تهدف لتوفير بيئة عمل أمنة للموظفين بما يضمن سير العمل بفاعلية منها إلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية داخل ديوان عام المحافظة والجهات التابعة ، وتعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير وإلزام إدارات الديوان العام والأحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الالكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الالكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة  .
 
وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قرر إلزام إدارات الديوان العام والاحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الإلكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الإلكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة .
 
إزالة بناء مخالف بمصر الجديدة (2)
إزالة بناء مخالف بمصر الجديدة 

إزالة بناء مخالف بمصر الجديدة (3)
إزالة بناء مخالف بمصر الجديدة 

إزالة بناء مخالف بمصر الجديدة (4)
إزالة بناء مخالف بمصر الجديدة 

إزالة بناء مخالف بمصر الجديدة (1)
إزالة بناء مخالف بمصر الجديدة 

 


القاهرة

بناء مخالف

مصر الجديدة

النيابة العسكرية

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