إحدى المصريات العائدات من أمريكا تصف الحجر الصحى بمرسى علم بالتحفة

قالت إحدى المصريات العائدات من أمريكا، على متن رحلة مصر للطيران الاستثنائية التى أقلت عددا من المصريين العالقين فى أمريكا بعد توقف حركة الطيران وتفشى فيروس كورونا هناك، إنها وصلت اليوم لمدينة مرسى على، ووصفت المكان بأنه تحفة.
وأكدت المصرية من خلال فيديو لها عبر صفحات التواصل الاجتماعى أن الخدمة فى فندق الحجر الصحى بمرسى علم ممتازة، كذلك عمليات التعقيم والتطهير التي تمت فيه قبل وصولهم، مؤكده انا سافرت لأمريكا لزيارة نجلتها التي كان من المقرر ان يتقام لها حفلة تخرج الا ان حفل تخرجها اتلغي بسبب كورونا .
وتابعت أنها تركت أولادها الصغار في مصر وكان تواجدها في أمريكا بعد توقف الطيران مقلق وفي توتر دائما وأغلب من كانوا في أمريكا كانوا يشعرون بتلك الشعور.
وأثنت المصرية العائدة من أمريكا لما قامت به الدكتورة نبيله مكرم عبيد وزيرة الهجرة، لما فعلته اتجاه المصريين العالقين في امريكا، كما تقدمت بالشكر للجالية المصرية في امريكا لما قامت معهم من مجهودات كبيرة.
وأكدت أن التواجد فى أمريكا كان صعبا للغاية، وبفضل الله ومجهودات المسئولين عادوا لبلدهم، مؤكدة أن الطعام المقدم لهم في الفندق ممتاز .
كانت وصلت صباح اليوم، إلى مطار مرسى علم الدولى، ثاني الرحلات الاستثنائية لشركة مصر للطيران، التى تقل علي متنها مجموعة من المصريين العالقين في أمريكا لنقلهم لمصر، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد فى أمريكا، وتصدرها المركز الاول عالميا من حيث عدد الإصابات .
هبطت طائرة مصر الطيران لمطار مرسي علم الدولي، قادمة من واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن خطة الدولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وإعادة المصريين العالقين خارج مصر .
وأقلت طائرة مصر للطيران القادمة من واشنطن 323 شخصا من المصريين العالقين بأمريكا بينهم نحو 49 طالبا مصريا، ما بين أعمار 15 إلى 17 عاما كانوا يدرسون هناك من خلال منح دراسية.
وبمجرد وصول العالقين في امريكا لمطار مرسي علم الدولي بدأت عملية إجراءات الفحص الطبي والتعقيم وكذلك تعقيم الحقائب، حيث تتم عمليةً النزول والتعقيم لمجموعات في كل مجموعة 20 شخصا، استعدادًا لنقلهم للحجر الصحي داخل احد فنادق مدينة مرسي علم، لإقامة الحجر الصحي لمدة 14 يوما.
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