إحدى المصريات العائدات من أمريكا تصف الحجر الصحى بمرسى علم بالتحفة

وأكدت المصرية من خلال فيديو لها عبر صفحات التواصل الاجتماعى أن الخدمة فى فندق الحجر الصحى بمرسى علم ممتازة، كذلك عمليات التعقيم والتطهير التي تمت فيه قبل وصولهم، مؤكده انا سافرت لأمريكا لزيارة نجلتها التي كان من المقرر ان يتقام لها حفلة تخرج الا ان حفل تخرجها اتلغي بسبب كورونا .

وتابعت أنها تركت أولادها الصغار في مصر وكان تواجدها في أمريكا بعد توقف الطيران مقلق وفي توتر دائما وأغلب من كانوا في أمريكا كانوا يشعرون بتلك الشعور.

وأثنت المصرية العائدة من أمريكا لما قامت به الدكتورة نبيله مكرم عبيد وزيرة الهجرة، لما فعلته اتجاه المصريين العالقين في امريكا، كما تقدمت بالشكر للجالية المصرية في امريكا لما قامت معهم من مجهودات كبيرة.

وأكدت أن التواجد فى أمريكا كان صعبا للغاية، وبفضل الله ومجهودات المسئولين عادوا لبلدهم، مؤكدة أن الطعام المقدم لهم في الفندق ممتاز .