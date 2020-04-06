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أوقاف غزة تعلن تمديد إغلاق المساجد أسبوعين إضافيين بسبب كورونا

الإثنين، 06 أبريل 2020 03:06 م
أوقاف غزة تعلن تمديد إغلاق المساجد أسبوعين إضافيين بسبب كورونا مساجد غزة
كتب سمير حسنى

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أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية فى غزة اليوم الاثنين تمديد إغلاق المساجد أسبوعين إضافيين بسبب استمرار مخاطر وباء كورونا المستجد ، جاء ذلك نقلا عن وسائل إعلام فلسطينية.

وفى وقت سابق، قررت السلطات فى قطاع غزة تمديد إغلاق المدارس والجامعات في قطاع غزة حتى إشعار آخر ضمن إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا.

ومن جانبها، أعلنت الحكومة الفلسطينية ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في فلسطين إلى 117 حالة، بعد الإعلان عن تسجيل حالتين جديدتين في رام الله بالضفة المحتلة وقطاع غزة. وأوضح، المتحدث الرسمى باسم الحكومة الفلسطينية فى رام الله ابراهيم ملحم، أن الإصابة في رام الله تعود لعامل عشرينى عائد من العمل فى إسرائيل طَلب أخذ عينات منه للفحص، قبل أن تُظهر النتائج إصابته بالمرض، وتم نقله للحجر الصحى فى فندق الكرمل بالمدينة.

 

وبين، أن الإصابة الثانية تعود لمواطن خمسينى عاد إلى القطاع عبر معبر رفح الأسبوع الماضي، وقد تم نقله مباشرة للحجر الصحى فى "فندق البلوبيتش" فى مدينة غزة.

 
ولفت ملحم إلى أن نتائج 150 عينة أخذت من مشتبه بمخالطتهم لمصابين فى مدينة الخليل، صدرت الليلة أظهرت عدم إصابتهم بالمرض، بينما طُلب من أصحاب تلك العينات البقاء فى الحجر المنزلى، لمدة أربعة عشر يوما حفاظا على سلامتهم.

غزة

فلسطين

وزارة الاوقاف

اغلاق مساجد غزة

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