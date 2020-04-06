أهالى قرية الهنداو بالداخلة يشيدون مبنى الوحدة المحلية بتبرعاتهم والمحافظ يكافئهم

الوادى الجديد- ماهر أبو نور

أشاد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بمبنى الوحدة المحلية لقريه الهنداو، الذي تم انشائه بالكامل بالجهود الذاتيه وتبرعات الأهالى والذي يتكون من دورين ويحتوي علي مكاتب اداريه ومخازن وأرشيف وقاعة للاجتماعات، حيث قرر منح مكأفاه مالية للعاملين بالوحده تقديرا لجهودهم واخلاصهم في العمل.

جاء ذلك خلال تفقده لمبنى الوحده المحليه لقريه الهنداو ضمن جولته التفقديه لقري ومدن الداخله ، لمتابعه المشروعات والخدمات المقدمه للمواطنين ووجه الزملوط بإنشاء سور للوحدة على أن يتحمل مركز الداخله ٥٠٪ من التكلفه والمحافظة ٥٠ ٪، وإعداد مقايسه لتأثيث قاعة الإجتماعات بالشكل المناسب.

وفي نفس جولته بالقريه تفقد الزملوط مشروع حفر بئر احتياطي لمحطة المياه الذي تبلغ تكلفته ٣ مليون جنيه ليكون احتياطى للبئر الحالى في حال حدوث اي عطل او توقف مفاجئ.

وفى سياق متصل قرر محافظ الوادي الجديد دعم مسجد أهلي بقرية العوينة في مركز الداخلة مؤكدا خلال تفقده لمسجد هداية الرحمن بقرية العوينة بمركز الداخلة، والمقام بالجهود الذاتية والتبرعات على مساحة ٣٣٢ م٢، دعم المسجد بوحدة صوت متكاملة تشجيعا لروح العمل الاجتماعى والتطوعى والخيرى لدي أبناء القرية والحريصين على بناء بيت من بيوت الله.

أضاف الزملوط، ان المسجد مكون من 4 طوابق، منها الطابق الأول يشمل صحن المسجد علي مساحة ٢٥٦ م٢،. بالإضافة الي الطوابق الأخرى التي تضم مصلى للسيدات ومكتب تحفيظ القرآن ومستوصف طبي خيري لخدمه أهل القرية.