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أمن القليوبية: غرامات مالية لأصحاب 45 محلا بقليوب لاختراقهم قرار الحظر

الإثنين، 06 أبريل 2020 01:00 ص
أمن القليوبية: غرامات مالية لأصحاب 45 محلا بقليوب لاختراقهم قرار الحظر اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية
القليوبية نيفين طه

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أعلنت مديرية أمن القليوبية، أنه تم توقيع غرامات مالية لأصحاب 45 محلا بدائرة مركز شرطة قليوب منذ بداية تطبيق حظر التجول الي اليوم لاختراقهم قرارات الحظر ،  التى أقرها مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس " كورونا " المُستجد .

وأشار المصدر الأمني في تصريح خاص لليوم السابع، إلى أنه تم تحرير محاضر مخالفات لتلك المحال وتغريمهم غرامات مالية حيث أنهم ظلوا فاتحي محلاتهم رغم قرار الحظر بأغلاقها من الساعة الخامسة مساء حتي الساعة السادسة صباحا، وتم إخطار  النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكان قد أكد  اللواء عبد الحميد الهجان  محافظ القليوبية، أنه تم التنسيق الكامل مع مديرية أمن القليوبية بقيادة اللواء جمال الرشيدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، لتطبيق القرار بحزم مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي تضمنها القرار، والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال والمقاهي بشكل دورى في الأوقات المحددة، وتوقيع العقوبة على المخالفين.

وناشد محافظ القليوبية، أبناء المحافظة الالتزام بالقرار حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون من فرض الغرامة الفورية أو التعرض لعقوبة السجن التي نص عليها القرار، موضحا أن القيادة السياسية ما فرضت هذا القرار إلا لحماية المواطنين وكإجراء احترازي للحفاظ على حياتهم وحياة ذويهم.

فيما اتخذت محافظة القليوبية عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، فقد عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا لبحث ومتابعة الإجراءات التي تتخذها جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

 

 


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