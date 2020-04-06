أطباء ومرضى يلوحون بعلامات النصر من الحجر الصحى بمستشفى قها.. صور

القليوبية نيفين طه

عبرت أطقم الأطباء والتمريض و المرضى الموجودين بمستشفى قها للحجر الصحى بمحافظة القليوبية عن ابتهاجها، بعلامات النصر معبرين عن فرحتهم بمشاركة المهندسة أمل فوزى رئيس مدينة قها وأهالى المدينة الذين ذهبوا أمام المستشفى ليعبرون عن تضامنهم معهم وأنهم شركاء معهم بكل شئء.

ودشنت المهندسة أمل فوزى رئيس مدينة قها مبادرة "انتم مش لوحدكم"، للترفيه عن مرضى الحجر الصحى فى مستشفى قها، حيث قامت بتشغيل أغانى وطنية من "دى جي" محمل على سيارة نصف نقل فى محيط المستشفى للترفيه عن المرضى.

واستقبل المرضى المبادرة بالترحاب، حيث خرجوا من الشبابيك الزجاجية، ورفعوا أيديهم بعلامات النصر من خلفها، موجهين التحية لرئيس المدينة والمسؤولين المرافقين لها، خلال بث الأغانى الوطنية تحية لها، لما تقوم به من الترفيه عنهم.

وتزامن ذلك مع الحملة التى قام بها مجلس المدينة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب بأعمال التطهير والتعقيم حول المستشفى والطرق حولها.

وقالت المهندسة أمل فوزي، إن تلك المبادرة تساهم فى رفع الروح النفسية الحزينة تتملك المرضى فى المستشفى، ومن هنا جاءت فكرة الدفع بـ"دى جي" للترفيه عن المرضى، وتوصيل رسالة لهم "انتم لستم لوحدكم، وجميعًا ندعمكم وندعو لكم بالشفاء العاجل".

وأشارت إلى أنها أمرت بتوفير كافة أوجة الرعاية للمرضى، وجرى الدفع بكميات من المياه والعصائر والمواد الغذائية هدية من المجلس لرفح روحهم المعنوية.

وأضافت رئيس مدينة قها، أن المبادرة لاقت استحسان جيد من قبل التمريض والأطباء بمستشفى العزل الذين لم يخرجوا منها منذ أسبوعين ،مشيره إلى أنه بالتواصل مع أطباء بعزل قها أكدوا خرجوا 10 حالات خلال الأيام المقبلة بعد انتهاء اخر مسحة لهما، منوه أنه يتم يوميا عمل مسح لجميع أفراد الشرطة المأمنين لمستشفى العزل بقها للحفاظ على سلامتهم.

وأشار الدكتور نبيل قطب مدير مستشفى الحجر الصحى بقها بمحافظة القليوبية، إلى أن جميع الحالات الموجودة بالمستشفى حالتهم مستقره وأنه يتم عمل لهم مسح يومى لمتابعة حالاتهم الصحية بشكل دورى.

وأكد قطب فى تصريح خاص لليوم السابع أنه تم خروج ثلاث حالات منهم طبيب من مدينة بورسعيد ،وطفلة ووالدها من مدينة القاهرة بعد مكوثهم فى المستشفى منذ تاريخ يوم 28 مارس وتم التأكد أنهم تم شفائهم تماما من فيروس كورونا المستجد،وتم خروجهم اليوم وسط فرحة عارمة من جميع اطقم الأطباء والتمريض بالمستشفى وكذلك فرحة أهاليهم الذين كانوا بأنتظارهم فور سماع خبر شفائهم وخروجهم من المستشفي.

وبعث مدير مستشفى الحجر الصحى بقها رسالة طمأنينة لأهالى المحجوزين بالمستشفى وأنهم بحالة جيدة ويتم تقديم كافة أوجه الدعم والخدمات الطبية والأدوية اللازمة لهم.







