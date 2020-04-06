اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 أبريل 2020 05:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أطباء ومرضى يلوحون بعلامات النصر من الحجر الصحى بمستشفى قها.. صور

الإثنين، 06 أبريل 2020 04:36 م
أطباء ومرضى يلوحون بعلامات النصر من الحجر الصحى بمستشفى قها.. صور التلويح بعلامة النصر
القليوبية نيفين طه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عبرت أطقم الأطباء والتمريض و المرضى الموجودين بمستشفى قها للحجر الصحى بمحافظة القليوبية عن ابتهاجها، بعلامات النصر معبرين عن فرحتهم بمشاركة المهندسة أمل فوزى رئيس مدينة قها وأهالى المدينة الذين ذهبوا أمام المستشفى ليعبرون عن تضامنهم معهم وأنهم شركاء معهم بكل شئء.

ودشنت المهندسة أمل فوزى رئيس مدينة قها مبادرة "انتم مش لوحدكم"، للترفيه عن مرضى الحجر الصحى فى مستشفى قها، حيث قامت بتشغيل أغانى وطنية من "دى جي" محمل على سيارة نصف نقل فى محيط المستشفى للترفيه عن المرضى.

واستقبل المرضى المبادرة بالترحاب، حيث خرجوا من الشبابيك الزجاجية، ورفعوا أيديهم بعلامات النصر من خلفها، موجهين التحية لرئيس المدينة والمسؤولين المرافقين لها، خلال بث الأغانى الوطنية تحية لها، لما تقوم به من الترفيه عنهم.

وتزامن ذلك مع الحملة التى قام بها مجلس المدينة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب بأعمال التطهير والتعقيم حول المستشفى والطرق حولها.

وقالت المهندسة أمل فوزي، إن تلك المبادرة تساهم فى رفع الروح النفسية الحزينة تتملك المرضى فى المستشفى، ومن هنا جاءت فكرة الدفع بـ"دى جي" للترفيه عن المرضى، وتوصيل رسالة لهم "انتم لستم لوحدكم، وجميعًا ندعمكم وندعو لكم بالشفاء العاجل".

وأشارت إلى أنها أمرت بتوفير كافة أوجة الرعاية للمرضى، وجرى الدفع بكميات من المياه والعصائر والمواد الغذائية هدية من المجلس لرفح روحهم المعنوية.

وأضافت رئيس مدينة قها، أن المبادرة لاقت استحسان جيد من قبل التمريض والأطباء بمستشفى العزل الذين لم يخرجوا منها منذ أسبوعين ،مشيره إلى أنه بالتواصل مع أطباء بعزل قها أكدوا خرجوا 10 حالات خلال الأيام المقبلة بعد انتهاء اخر مسحة لهما، منوه أنه يتم يوميا عمل مسح لجميع أفراد الشرطة المأمنين لمستشفى العزل بقها  للحفاظ على سلامتهم.

وأشار الدكتور نبيل قطب مدير مستشفى الحجر الصحى بقها بمحافظة القليوبية، إلى أن جميع الحالات الموجودة بالمستشفى حالتهم مستقره وأنه يتم عمل لهم مسح يومى لمتابعة حالاتهم الصحية بشكل دورى.

وأكد قطب فى تصريح خاص لليوم السابع أنه تم خروج ثلاث حالات منهم طبيب من مدينة بورسعيد ،وطفلة ووالدها من مدينة القاهرة بعد مكوثهم فى المستشفى منذ تاريخ يوم 28 مارس وتم التأكد أنهم تم شفائهم تماما من فيروس كورونا المستجد،وتم خروجهم اليوم وسط فرحة عارمة من جميع اطقم الأطباء والتمريض بالمستشفى وكذلك فرحة أهاليهم الذين كانوا بأنتظارهم فور سماع خبر شفائهم وخروجهم من المستشفي.

وبعث مدير مستشفى الحجر الصحى بقها رسالة طمأنينة لأهالى المحجوزين بالمستشفى وأنهم بحالة جيدة ويتم تقديم كافة أوجه الدعم والخدمات الطبية والأدوية اللازمة لهم.

 

IMG_٢٠٢٠٠٤٠٦_١٥٣٠١٦_2
 
 
IMG_٢٠٢٠٠٤٠٦_١٥٣١٠٠_1
 

 

IMG_٢٠٢٠٠٤٠٦_١٥٣١٤٤_4
 

 

IMG-20200406-WA0044
 
 
IMG-20200406-WA0047
 

كورونا

مدينه قها

محافظه القليوبيه

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شكلنا هنحب الصيف ..علماء يؤكدون: حرارة الجو المرتفعة تقضى على كورونا "فيديو"

شكلنا هنحب الصيف ..علماء يؤكدون: حرارة الجو المرتفعة تقضى على كورونا "فيديو"

الموالد فى زمن كورونا ..محمود التهامى يحيى ليلة عبد الرحيم القنائى "اون لاين"

الموالد فى زمن كورونا ..محمود التهامى يحيى ليلة عبد الرحيم القنائى "اون لاين"

إنفو جراف.. اعرفى إزاى ترطبى إيدك بعد جفافها بسبب الكحول والكلور

إنفو جراف.. اعرفى إزاى ترطبى إيدك بعد جفافها بسبب الكحول والكلور

المملكة المغربية تعلن تجاوزها الـ 1000 إصابة بفيروس كورونا ووفاة 70 حالة.

المملكة المغربية تعلن تجاوزها الـ 1000 إصابة بفيروس كورونا ووفاة 70 حالة.

خبراء لـ"جارديان": الجينات الوراثية ربما تكون سبب وفيات الشباب بـ"كورونا"

خبراء لـ"جارديان": الجينات الوراثية ربما تكون سبب وفيات الشباب بـ"كورونا"

"كورونا ـ كوفيد".. أسماء المواليد الجدد فى عصر الفيروس "فيديو"

"كورونا ـ كوفيد".. أسماء المواليد الجدد فى عصر الفيروس "فيديو"

وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة مبكرا يوم 19 بدلا من 23 أبريل

وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة مبكرا يوم 19 بدلا من 23 أبريل

فيفا يوصى بتخفيض رواتب اللاعبين خلال فترة فيروس كورونا

فيفا يوصى بتخفيض رواتب اللاعبين خلال فترة فيروس كورونا

إنفوجراف.. 10 نصائح للعمل والدراسة من المنزل

إنفوجراف.. 10 نصائح للعمل والدراسة من المنزل

المتحدث باسم التنمية المحلية يحذر: استغلال كورونا يحولك لمحاكمة عسكرية

المتحدث باسم التنمية المحلية يحذر: استغلال كورونا يحولك لمحاكمة عسكرية

ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى إسرائيل إلى 8611 حالة ووفاة 51

ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى إسرائيل إلى 8611 حالة ووفاة 51

تعصب حتى الموت.. شاهد اشتباك بين ألتراس برشلونة وإسبانيول داخل حجر صحى

تعصب حتى الموت.. شاهد اشتباك بين ألتراس برشلونة وإسبانيول داخل حجر صحى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة