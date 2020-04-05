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12 معلومة عن مقبرة الملكة مرس عنخ الثالثة حفيدة خوفو

الأحد، 05 أبريل 2020 07:00 ص
12 معلومة عن مقبرة الملكة مرس عنخ الثالثة حفيدة خوفو جزء من المقبرة
كتبت آمال رسلان 

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أطلقت وزارة السياحة والآثار زيارة افتراضية جديدة، داخل مقبرة الملكة مرس عنخ الثالثة على مواقعها الرسمية على شبكة الإنترنت وشبكة التواصل الاجتماعى فيسبوك وتويتر وموقع Experience Egypt، وذلك فى إطار المبادرة التى اطلقتها وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع شركائها من المعاهد والمؤسسات العلمية والأثرية لزيارات بعض المواقع الأثرية المصرية عبر الصفحات الرسمية للوزارة على شبكة الانترنت، وقبل أن تقوم بزيارة المقبرة والاستمتاع بنقوشها.

نرصد أبرز المعلومات عن الملكة مرس وظروف وفاتها كالتالى:

1.. مرس عنخ الثالثة، هى ملكة مصرية غير حاكمة أو زوجة ملك من الأسرة الرابعة.

2- ابنة الملكة حتب حرس الثانية والأمير كاوعب وحفيدة الملك خوفو، وقد كانت زوجة الملك خفرع.

3- تزوجت من الملك خفرع وأنجبت له أربعة أبناء ذكور وابنة واحدة.

4- أبناؤها هم نب إم أخت (دفن فى مصطبة G8172).نى وسر رع (له مقبرة غير مكتملة فى الحقل الأوسط فى جبانة الجيزة)، خنتركا (مذكور فى مقبرة أمه). دوا أن رع (دفن فى مصطبة G5110). شبست كاو (جاء ذكر هذه الأميرة فى مصطبة أخيها نب إم أخت).

5- حملت الألقاب الملكية، ابنة الملك وزوجة الملك وعظيمة صولجان حتس.

6- توفيت بعد وقت قصير من انقضاء عهد الملك خفرع، ودفنت مرس عنخ فى مصطبة مزينة بشكل كبير فى الجيزة جنبا إلى جنب مع محراب مقطوع فى الصخر .

7- تقدم النقوش فى المقبرة كل من تاريخ وفاتها وسير جنازتها ، التى حدثت بعد 272 يوما بعد وفاتها، وقد ماتت على ما يبدو خلال السنة الأولى من عهد ملك لم يذكر اسمه، ربما كان منكاورع.

8- كان من المقرر أن تكون هذه المقبرة أصلا لأمها حتب حرس الثانية ، لكنها تبرعت بها بدلا من ذلك لاستخدام ابنتها - مما يشير إلى أن وفاة مرس عنخ كانت مفاجئة وغير متوقعة.

9- كما زودت حتب حرس ابنتها بتابوت من الجرانيت الأسود مزين بواجهات القصر.

10- تم اكتشاف مقبرتها من قبل عالم الآثار جورج ريزنر فى 23 أبريل 1927.

11- يقع التابوت والهيكل العظمى للملكة اليوم فى المتحف المصري.

12- كما احتوت المقبرة أيضا على مجموعة من الأوانى الكانوبية المعروفة الاستخدام لحفظ أحشاء المتوفى، و تمثال من الحجر الجيرى يصور الملكة حتب حرس محتضنة ابنتها الراحلة مرس عنخ الثانية وتقع هذه الأشياء الآن فى متحف الفنون الجميلة فى بوسطن.

 

 


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