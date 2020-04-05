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وزير الإسكان: تطهير وتعقيم مواقع المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة لمواجهة كورونا

الأحد، 05 أبريل 2020 11:06 ص
وزير الإسكان: تطهير وتعقيم مواقع المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة لمواجهة كورونا العاصمة الإدارية - الحى السكنى
كتب أحمد حسن

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أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء عمليات تطهير وتعقيم لمواقع المشروعات المختلفة الجارى تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى يتم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا، حيث تقوم فرق متخصصة فى تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم، بالتعاون مع وزارة الصحة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك باستخدام مواد كيميائية مخصصة للتعقيم والتطهير، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالمشروعات ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إنه تم إرسال 10 سيارات نافورى مجهزة ومحملة بالكيماويات اللازمة، لتعقيم الشوارع، ومواقع العمل، والمكاتب، وثكنات العاملين، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك انطلاقاً من المسئولية المجتمعية للشركة القابضة وشركاتها التابعة، للمساهمة فى الحفاظ على صحة وسلامة العاملين بتلك المشروعات القومية الهامة.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، أن جميع شركات المياه بمختلف المحافظات مستمرة فى حملات تعقيم الشوارع والمنشآت الحيوية، والتى بدأتها منذ أسبوعين، بخلاف الإجراءات الاحترازية التى تم اتخاذها بجميع مواقع محطات مياه الشرب والصرف الصحى، مشدداً على ضرورة تكاتف الجميع، والتزام المواطنين بالإرشادات التى تقدمها الجهات المعنية للحفاظ على سلامتهم، لحين اجتياز مرحلة انتشار فيروس كورونا المستجد.

كانت شركات المياه بمختلف المحافظات بدأت في تطهير مختلف مواقع المشروعات ومحطات المياه ومواقع العمل في ضوء الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، منها قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، قد أعلنت  الدفع بسيارات النافورى التابعة للشركة والموجودة بافرع الشركة جميع مدن المحافظة، للمشاركة في أعمال تطهير الشوارع وتعقيمها للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك للمساهم في الإجراءات التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد "مجاهد" في أنه تم توجيه رؤساء الأفرع للشركة بالمدن على العمل على الدفع بسيارات النافورى بكل مدينة للمساهمة في أعمال التطهير وذلك تفعيلا لدور المشاركة من قبل الشركة للحفاظ على المواطنين، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على أن جالس المدن ستوفر مواد التعقيم على أن يتم تعبئة سيارات المياه والمشركة في أعمال التعقيم بشكل دورى.

استعدادات سيارات التطهير للعمل
استعدادات سيارات التطهير للعمل

 

تطهير إحدى الساحات
تطهير إحدى الساحات

 

تطهير أماكن سكن العمال والمهندسين
تطهير أماكن سكن العمال والمهندسين

 

جانب من عمليات التطهير
جانب من عمليات التطهير

 

 

 


وزاره الإسكان

العاصمه الاداريه

مشروعات العاصمه الاداريه

فيروس كورونا

سيارات النافورى

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