اليوم السابع
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واشنطن بوست: النساء أكثر إصابة بكورونا فى أمريكا والموت أعلى بين الرجال

الأحد، 05 أبريل 2020 11:36 ص
واشنطن بوست: النساء أكثر إصابة بكورونا فى أمريكا والموت أعلى بين الرجال ضحايا كورونا أكثر بين الرجال
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت صحيفة واشنطن بوست إن وباء كورونا  قتل عددا  من الرجال فى الولايات المتحدة أكثر من النساء، بحسب ما أظهرت البيانات، فى توافق مع الاتجاهات العالمية للفيروس.

وأوضحت الصحيفة أنه فى أغلب الولايات، كان عدد المصابين من النساء أعلى قليلا من الرجال، لكن أكثر من 3600 وفاة فى 13 ولاية ومدينة نيويورك، أظهرت أن أغلبية الضحايا من الرجال.

 وأشارت الصحيفة إلى أن الحصيلة غبر المتناسبة للفيروس لها جذور بيولوجية عميقة. فقد كشفت مجموعة من الأبحاث الناشئة أن أجسام النساء أفضل فى محاربة العدوى بفضل الهرمونات الموجودة فى أنظمتهم والجينات الموجودة على كروموسومى X

 ويقول العلماء إن هذه الاختلافات قد تفسر جز ئيا سبب تضرر الرجال بشكل أكبر من وباء كوفيد 19، وربما يوفر دليلا حيويا فى البحث عن علاج.

 وتقول واشنطن بوست إنها حددت 37 ولاية التى تقدم تفاصيل لعدد الرجال والنساء الذين ثبت إصابتهم بفيروس كورونا. ووفى 30 من تلك الولايات، ومنها ماسوشستس وميتشيجان وواشنطن، كان عدد الإصابات بين النساء أكبر، لكن ليس بفارق كبير دائما. وفى العديد من الولايات الكبيرة، بما فى ذلك كاليفورنيا وفلوريدا، ومع التفشى الواسع للوباء فى نيويورك تتأرجح البيانات فى الاتجاه الآخر نحو حالات الذكور، مما يترك الصورة غامضة بشكل عام.

وكانت الصحيفة قد قالت فى تقرير سابق إنه على الرغم من أن سكان ولاية ميتشيجان الأمريكية منهم 14% فقط من السود، وهو أعلى قليلا من المعدل الوطنى الأمريكى، إلا أن سكان الولاية السود يمثلون 40% من وفيات كورونا، و35% من إجمالى حالات الإصابة بها، وفقا لبيانات مسئولى الصحة بها.

 

  وتوضح الصحيفة أن بعض المسئولين المنتخبين وخبراء الصحة العامة يرون أن هذه الأرقام يمكن أن تمثل اتجاها مقلقا، هو أن فيروس كورونا لديه تأثير غير متناسب على السوق على وجه الخصوص،كما يقولون، حيث يبدو أن تدفقا بطيئا للبيانات على مستوى الولاية والمقاطعة يؤكد شكوكهم.


 


كورونا فى امريكا

كوفيد 19

كورونا والرجال

كورونا والنساء

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