ووفقا لصحيفة الوطن العمانية، هذه ليست الحالة الأولى لرضيع يصاب بالفيروس جراء مخالطته لحالات تواجدت في العزاء، بعد تسجيل إصابة سابقة بالفيروس لطفلة بحرينية عمرها (4 أشهر) فقط لمخالطتها لحالتين تواجدتا بحضور نفس المكان.



وأظهرت صفحة أثار المخالطين سيناريو إنتقال العدوى من شابة بحرينية (36) حضرت تعزية والتقطت فيروس كورونا ( كوفيد 19)، فاختلطت بشابه بحرينية عمرها (28 سنة)، واختلط الرضيع (3 أشهر) بكلتا الحالتين فأنتقل الفيروس لجسده، وبعد التأكد من إصابة الحالة الأولى بالفيروس تم إجراء تحديد المخالطين وكان من بينهم الحالة الثانية والرضيع، علماً بأن الحالة الأولى خرجت من العزل الصحي بعد تعافيها من المرض.



وكشفت فحوصات المخالطين لتلك الحالة إصابة 8 أشخاص بينهم الرضيع ذو (3 أشهر) جراء مخالطتة لحالتين مصابتين بالفيروس ، وأصيب شاب بحريني (31) بالفيروس جراء المخالطة وخضع للعلاج داخل العزل الصحي وخرج متعافياً ، فيما لا تزال الحالات الباقية تخضع للعزل.

وأصبحت مملكة البحرين فى المرتبة الثانية، باجمالى عدد المتعافيين حتى ظهر أمس السبت، 399 بعد أن أعلنت وزارة الصحة البحرينية تعافى 11 حالة إضافية من فيروس كورونا، كما قالت الوزارة فى بيان لها، أن العدد الإجمالي للذين خرجوا من الحجر الصحى الاحترازى بلغ 507 شخصًا حتى اليوم بعد خروج 472 شخصًا في وقت سابق.