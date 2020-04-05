اليوم السابع
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نقيب التمريض: جولات ميدانية بالمستشفيات لتقديم الدعم فى مواجهة كورونا

الأحد، 05 أبريل 2020 04:04 م
نقيب التمريض: جولات ميدانية بالمستشفيات لتقديم الدعم فى مواجهة كورونا جانب من جولة نقيب التمريض
كتبت آية دعبس

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أجرت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، جولة بعدد من المستشفيات للاطمئنان على التمريض فى أماكن العمل المختلفة خاصة فى ظل مواجهتهم لفيروس كورونا فى إطار خطط الدولة الوقائية والاحترازية للوقاية من المرض.

 

وقالت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، فى بيان، إنها زارت مستشفى العجوزة صباح اليوم واطمأنت على التمريض وتشاورت معهم حول الأليات السليمة لمواجهة الفيروس خاصة فى التعامل مع الحالات المشتبه اصابتها وكذلك التى ثبت إيجابيها وتم نقلها لمستشفيات العزل

 

وأوضحت نقيب التمريض أنها تواصلت مع مدير مستشفى العجوزة وكذلك مدير مستشفى 15 مايو لمناقشتهم حول آليات تحسين أداء التمريض باعتبارهم خط دفاع فى مواجهة فيروس كورونا مؤكدة أن التمريض يبذل جهد كبير فى مختلف المستشفيات سواء لأداء الخدمات الطبية الطارئة أو التعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا .

 

وقالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، أن النقابة تقدم كامل الدعم لأعضائها العاملين ضمن فرق مواجهة فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، وتوفير كافة مطالبهم، مشيرة إلى أن النقابة تتابع كافة الحالات التى ثبت إصابتها بالفيروس.

 

وأضافت نقيب التمريض: "النقابة تقدم كافة الدعم اللازم لأعضائها، لحين تخطى مصر أزمة فيروس كورونا"، مؤكدة أن جميع العاملين فى قطاع التمريض يمثلون الجيش الأبيض الذى يحارب فيروس كورونا، حيث يتواجدون كحائط صد أمام الفيروس ويلقون بأنفسهم فى التهلكة من أجل نجاة الناس، وأن النقابة اتخذت أكثر من إجراء لمساندة التمريض فى مصر، مشيرة إلى أن كل شخص بهذه المنظومة فى مكانه يفهم جيدا دوره، خاصة وأنهم تلقوا سلسلة من التدريبات ليتمكنوا من التصدى لهذا الوباء.

 

وكانت كوثر محمد، نقيب التمريض، قالت إنه تم تجهيز الطواقم التمريضية على مستوى الجمهورية وتدريبها بشكل مكثف للتعامل مع حالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة والسكان، وجهت منشورا عاما إلى جميع مديريات الشئون الصحية بالقاهرة والمحافظات بالتنبيه على التمريض ورئيساتهم بعدم غلق التليفون المحمول طوال الوقت.


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