نشاط حركة السفن والشاحنات بميناء الإسكندرية وتشديد إجراءات التعقيم

قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندريه إن الميناء يشهد نشاطا علي مدار ال 24 ساعة دون توقف حيث تستمر حركة العمل الطبيعية بمركز عمليات الميناء، وأعمال الشحن والتفريغ، وحركة السفن والشاحنات والقطع البحرية ، وحركة البضائع ، ومراقبة الساحات ، والنظام الإلكتروني ، وتأمين الأفراد والمنشآت .

وأضاف فى بيان اليوم انه بلغ عدد السفن العاملة بالميناء 39 سفينة، ووصلت 12 سفينة ، وسافرت 17 سفينة وتواجد بالمخطاف الخارجي 26 سفينة ، وبالمخطاف الداخلي 8 سفن ، هذا وقد بلغ إجمالي البضائع الصادرة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 38 ألف طن ، أهمها البصل والبطاطس ، وبلغ إجمالي البضائع الواردة 85 ألف طن أهمها القمح والمواد البترولية ، وبلغ عدد الحاويات الصادر 506 حاوية مكافئة ، وعدد الحاويات الواردة 856 حاوية مكافئة ، وتم دخول وخروج 7201 شاحنة عامة من وإلي الميناء .

ووجه الربان طارق شاهين رئيس مجلس الإدارة كل الجهات المعنية بالميناء للقيام بأعمال تعقيم وتطهير الأماكن العامة ، والمخازن ، والساحات والأرصفة ، والمباني ، والسفن والوحدات البحرية ، والاسطح والبضائع ، والمعدات ، وسيارات ركوب العاملين ، ومكاتبهم ، ومعداتهم وذلك علي مدار الساعة لضمان عدم انتشار الأمراض والأوبئة أو مرورها عبر الميناء ، وذلك حفاظاً على أرواح المواطنين .