اليوم السابع
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ميناء دمياط: تصدير 3.3 ألف طن فواكه وخضراوات للخليج وأوروبا خلال آخر 24 ساعة

الأحد، 05 أبريل 2020 01:26 م
ميناء دمياط: تصدير 3.3 ألف طن فواكه وخضراوات للخليج وأوروبا خلال آخر 24 ساعة ميناء دمياط
كتب رضا حبيشى

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أعلنت هيئة ميناء دمياط حركة السفن خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث استقبل الميناء 3 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة، بينما غادرت سفينتا حاويات و8 سفن بضائع عامة، ليصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 21 سفينة .

 

وأضافت هيئة الميناء أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 4050 طن مولاس و12660 طن يوريا و1922 طن كلوريد معبأ و8950 طن رمل و2500 طن فوسفات، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 7520 طن خشب زان و 12970 طن قمح و 22070 طن ذرة .

وأوضحت هيئة الميناء أن اجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 306 حاوية مكافئة منها 122 حاوية مكافئة بحمولة إجمالية 3384 طن تشمل فواكة "برتقال" وخضروات ( بطاطس وفاصوليا وخضار مشكل وخس ) يتم تصديرها إلى كلا من السعودية والأمارات وتركيا وبريطانيا وهولندا وألمانيا و روسيا .

 

كما بلغ عدد الحاويات الوارد 232 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 1248 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 176678 طنا، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 142590 طنا .

 

وغادر الميناء عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2707 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وطنطا ، فى حين غادر عدد 743 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 40397 من البضائع العامة منها عدد 60 سيارة نقل محملة بـ 2730 طن قمح .

 

كان اللواء وليد عوض، رئيس ميناء دمياط أكد اليوم أنه لم يتم تسجيل أى حالات اصابة بالفيروس فى الميناء حتى الآن، كما شدد على استمرار قياس درجات الحرارة لجميع المترددين على الميناء بما فيهم العاملين بالهيئة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

 

 ووجه رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط بمواصلة تعقيم وتطهير الأرصفة والورش العمومية وأتوبيسات نقل العاملين والمكاتب بجميع إدارات الهيئة ومبانيها.

 

 وأشار رئيس هيئة ميناء دمياط أن الميناء يتبع كافة الإجراءات الإحترازية والاحتياطات الوقائية المعتمدة بإدارة الحجر الصحى بشأن التعامل مع أطقم السفن القادمة من أماكن انتشار الفيروس، مع التأكيد على توافر وجاهزية معدات الكشف ومهمات الوقاية والفرق المدربة والمؤهلة للتعامل مع تلك الحالات لدى الحجر الصحى وكذلك التأكد من جاهزية الإدارات المختصة بالهيئة للانتقال إلى أماكن تراكى السفن على الأرصفة والتعامل معها، وتنفيذ جميع الإجراءات الوقائية أثناء دخول السفن للميناء والتراكى على الرصيف وحتى مغادرتها.


ميناء دمياط

حركة السفن

الموانى

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