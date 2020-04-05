مواصلة تنفيذ مشروع تجميل الطريق الدولى بنطاق بئر العبد بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء فى بيان له، عن مواصلة تنفيذ مشروع تجميل مسار الطريق الدولى بنطاق مركز بئر العبد بشمال سيناء .

وأوضح البيان، أنه تم تنفيذ زيارة قام بها ميدانية محسن سالم رئيس مركز بئر العبد، لمتابعة سير الأعمال، وهى خاصة بتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية .

كما أطلق مجلس مدينة بئر العبد ، حملة نظافة مكثفة بوسط المدينة لإزالة الاتربة المتراكمة من شارع وسط المدينة.

واأشار بيان مجلس المدينة ، أنه تم تنفيذ التعليمات الخاصة بـ التزام البائعين بتعليمات تنظيم الأسواق للحد من الزحام حفاظا على سلامة المواطنين بسوق بئر العبد بالتعاون مع إدارة تموين بئر العبد.

وسبق وأعلن المجلس قبول 558 أسرة ضمن برنامج تكافل وكرامة بمدينة بئر العبد وقرى المركز .

كما أعلن مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء اليوم ، فى بيان له ، أنه بناء على تعليمات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، ترأس محسن سالم رئيس مركز ومدينة بئر العبد، حمله من شئون البيئة والإشغالات وقسم شرطة بئر العبد لإزالة تعدى .

وأوضح البيان أن التعدى كان على مدخل عماره بحى التعمير، حيث تم إزالة الاشغالات والزراعات المخالفة تنفيذا لاحكام القانون.

ومد طريق بنطاق مركز بئر العبد وتنفيذ الخطة الاستثمارية بطريق الشوحط بطول 1.700 متر بتكلفة إجمالية 2.5مليون جنيه ، وانتهاء العمل به وتسليمه فى فترة اقل من شهر لخدمه اهالى قريه الشوحط.

كما نفذ مجلس مدينة بئر العبد حملة برئاسة مجلس المدينة وتضم اعضاء من قسم شئون البيئة والاشغالات وقسم شرطه بئر العبد لإزالة التعدى على مدخل عماره بحى التعمير ، وتم ازالة الاشغالات والزراعات المخالفة تنفيذا لاحكام القانون.