مصرع طفل رضيع سقط من أعلى سطح منزل عائلته بجزيرة شندويل بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى طفل في الثانية من العمر مصرعه عقب سقوطه من أعلى سطح منزله بناحية مركز جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج أثناء قيامه باللهو أعلى السطح تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سوهاج العام تحت تصرف النيابة العامة .

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوفاة طفل على إثر سقوطه من أعلى منزله بدائرة مركز جزيرة شندويل وتم نقل جثته للمستشفى العام.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جزيرة شندويل بوصول الطفل يزيد س ج ا عامين ويقيم بناحية جزيرة شندويل دائرة المركز إلى مستشفى سوهاج الجامعى " جثة هامدة " إدعاء سقوط من علو

وبسؤال عمه المدعو "ناصر ج ا"، 45 سنة عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء لهو الطفل المذكور أعلي سطح منزله إنزلقت قدمه وسقط أرضاً مما أدى لوفاته ونفي الشبهة الجنائية.