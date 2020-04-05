مصدر طبى: عينة طفل الولادة القيصرية للمتعافية من كورونا بالغردقة سلبية

كان نجح فريق طبى، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، فى إجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة متعافية من فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد التنسيق مع مديرية الشئون الصحية وإدارة مستشفي الغردقة العام .

واتبع الفريق الطبى الإجراءات الصحية والوقائية اللازمة قبل إجراء العملية، حيث ارتدي الفريق الطبي بدل العزل الصفراء اللون، وتم إجراء العملية داخل مستشفي مستشفى الغردقة العام القسم الفندق بنجاح

وتبين أن حالة الأم والطفل بصحة جيدة وأنها رزقت بطفل ذكر، حيث إن الطاقم الطبي أكد اتباعه تعليمات منظمة الصحة العالمية في اجراء العملية للتأكد من الحماية والوقاية وعدم انتشار الفيروس، مع تطبيق معايير مكافحة العدوى، وتعليمات التعقيم وحماية الطفل والطاقم.

وقال استشارى أمراض النساء والتوليد، الذى أجرى الجراحة، إن الأم تبلغ من العمر 35 عاما، وتم اجراء العملية القيصرية لها بالتنسيق مع مسئولي مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، وبعد اتباع الإجراءات الصحية واتباع تعليمات منظمة الصحة العالمية من حيث الوقاية الكاملة.