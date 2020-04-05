اليوم السابع
Ads
الأحد، 05 أبريل 2020 03:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

"مش خايفين من كورونا".. طوابير بالمئات أمام أحد البنوك في المالديف.. فيديو

الأحد، 05 أبريل 2020 02:15 م
"مش خايفين من كورونا".. طوابير بالمئات أمام أحد البنوك في المالديف.. فيديو طوابير بالمئات امام بنك فى المالديف
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصدت كاميرا أحد المواطنين في المالديف ظاهرة كارثية في أحد شوارع العاصمة ماليه، حيث قام بتصوير طابور طويل لمواطنين يقفون أمام أحد البنوك وهو يفتح أبوابه لفترة وجيزة دون أي مراعاة لمسافات البعد الاجتماعي، وعرضت قناة روسيا اليوم، جانبا من اصطفاف السكان في طوابير يضم المئات في انتظار أدوارهم لصرف الأموال في ظل حالة الاغلاق الذي يشهدها العالم بسبب فيروس كورونا الجديد.

وزادت التخوفات من فيروس كورونا الجديد، في دولة المالديف، وهى مقصد سياحي هام بعد انتشاره بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية في عدة دول، إذ أعلن مسئولو الصحة، في الدولة السياحية، عزل جزيرتين وهما "كوريدو"، و"ثينادهو"، إزاء مخاوف احتمال إصابة شخصين اجنبيين بفيروس كورونا المستجد، منالسايح المترددين على الجزيرتين.

طوابير بالمئات امام بنك فى المالديف
طوابير بالمئات امام بنك فى المالديف

 

وكشفت وكالة الأنباء الألمانية، أن سائحان من إيطاليا يقيمان فى جزيرة كوريدو، يشتبه فى حملهما لفيروس كورونا، وأكد مسئولو الصحة، أنه سيتم وضعهما في إحدى منشآت الحجر الصحي للعلاج.

 

وتم عزل جزيرة ثينادهو، بعد الكشف عن سائح إيطالى كان مقيم بالجزيرة، تبين إصابته بالفيروس القاتل، بعد عودته لوطنه.

 

وكشفت الصحة في المالديف، أن أعراض الإصابة بالفيروس ظهرت على طبيب يعمل في الجزيرة وجرى نقله إلى إحدى منشآت الحجر الصحي.

 

وقرر رئيس المالديف إبراهيم محمد صليح أمس الأول الجمعة حظر دخول كل المسافرين القادمين من إيطاليا، وكذلك هؤلاء الذين سافروا إلى إيطاليا خلال الـ14 يوما الماضية.

 

من جانبه كشف موقع   (CNN)الإخباري، إن فيروس كورونا انتشر في جميع أنحاء العالم، منذ اكتشاف الحالات الأولى في وسط الصين في ديسمبر، وأصاب أكثر من 101000 شخص في العالم.

 

وأكدت لجنة الصحة الوطنية الصينية، أن الفيروس، الذي يسبب مرضًا يعرف باسم Covid-19، يمكن أن ينتقل من شخص إلى آخر من خلال "انتقال الرزاز"، حيث ينتقل الفيروس بسبب العطس أو السعال، كذلك عن طريق الاتصال المباشر.


المالديف

جزر المالديف

بنوك المالديف

فيروس كورونا

كورونا نيوز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. ما هو مصير إكرامي وفتحي وعاشور بعد الرحيل من الأهلي؟

س و ج.. ما هو مصير إكرامي وفتحي وعاشور بعد الرحيل من الأهلي؟

فيديو.. هل توقف "بلازما المتعافين" زحف كورونا حول العالم؟

فيديو.. هل توقف "بلازما المتعافين" زحف كورونا حول العالم؟

شاهد.. الزواج فى زمن الكورونا.. زفاف بدون معازيم والحفلة فوتوسيشن بالتجمع

شاهد.. الزواج فى زمن الكورونا.. زفاف بدون معازيم والحفلة فوتوسيشن بالتجمع

بنك القاهرة: اكتشاف مصاب بكورونا فى المقر الرئيسى وإجراءات احترازية للمواجهة

بنك القاهرة: اكتشاف مصاب بكورونا فى المقر الرئيسى وإجراءات احترازية للمواجهة

جمارك الإسكندرية أفرجت عن سيارات بـ5 مليارات و174 مليون جنيه في مارس الماضي

جمارك الإسكندرية أفرجت عن سيارات بـ5 مليارات و174 مليون جنيه في مارس الماضي

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 5-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 5-4-2020

فى سباق كورونا.. هل يأتى الحل من أستراليا؟ "فيديو"

فى سباق كورونا.. هل يأتى الحل من أستراليا؟ "فيديو"

البنك الأهلى: لسنا جهة صرف منحة العمالة غير المنتظمة.. ونؤكد على إجراءات السلامة

البنك الأهلى: لسنا جهة صرف منحة العمالة غير المنتظمة.. ونؤكد على إجراءات السلامة

فيديو.. ماذا فعل كورونا فى مشاهير العالم؟

فيديو.. ماذا فعل كورونا فى مشاهير العالم؟

الكساد على الأبواب.. هل يضرب كورونا العالم بأسوأ أزمة اقتصادية فى التاريخ؟ فيديو

الكساد على الأبواب.. هل يضرب كورونا العالم بأسوأ أزمة اقتصادية فى التاريخ؟ فيديو

التموين للمواطنين: اطمئنوا مخزون السلع آمن ويكفى لأكثر من 4 أشهر

التموين للمواطنين: اطمئنوا مخزون السلع آمن ويكفى لأكثر من 4 أشهر

فيديو.. علماء النعجة دوللى يكتشفون علاج كورونا

فيديو.. علماء النعجة دوللى يكتشفون علاج كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة