"مش خايفين من كورونا".. طوابير بالمئات أمام أحد البنوك في المالديف.. فيديو

كتب محمد شعلان

رصدت كاميرا أحد المواطنين في المالديف ظاهرة كارثية في أحد شوارع العاصمة ماليه، حيث قام بتصوير طابور طويل لمواطنين يقفون أمام أحد البنوك وهو يفتح أبوابه لفترة وجيزة دون أي مراعاة لمسافات البعد الاجتماعي، وعرضت قناة روسيا اليوم، جانبا من اصطفاف السكان في طوابير يضم المئات في انتظار أدوارهم لصرف الأموال في ظل حالة الاغلاق الذي يشهدها العالم بسبب فيروس كورونا الجديد.

Long queues disregard social distancing as banks briefly open in #Maldives pic.twitter.com/w2bsgFoapt — RT (@RT_com) April 5, 2020

وزادت التخوفات من فيروس كورونا الجديد، في دولة المالديف، وهى مقصد سياحي هام بعد انتشاره بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية في عدة دول، إذ أعلن مسئولو الصحة، في الدولة السياحية، عزل جزيرتين وهما "كوريدو"، و"ثينادهو"، إزاء مخاوف احتمال إصابة شخصين اجنبيين بفيروس كورونا المستجد، منالسايح المترددين على الجزيرتين.



طوابير بالمئات امام بنك فى المالديف

وكشفت وكالة الأنباء الألمانية، أن سائحان من إيطاليا يقيمان فى جزيرة كوريدو، يشتبه فى حملهما لفيروس كورونا، وأكد مسئولو الصحة، أنه سيتم وضعهما في إحدى منشآت الحجر الصحي للعلاج.

وتم عزل جزيرة ثينادهو، بعد الكشف عن سائح إيطالى كان مقيم بالجزيرة، تبين إصابته بالفيروس القاتل، بعد عودته لوطنه.

وكشفت الصحة في المالديف، أن أعراض الإصابة بالفيروس ظهرت على طبيب يعمل في الجزيرة وجرى نقله إلى إحدى منشآت الحجر الصحي.

وقرر رئيس المالديف إبراهيم محمد صليح أمس الأول الجمعة حظر دخول كل المسافرين القادمين من إيطاليا، وكذلك هؤلاء الذين سافروا إلى إيطاليا خلال الـ14 يوما الماضية.

من جانبه كشف موقع (CNN)الإخباري، إن فيروس كورونا انتشر في جميع أنحاء العالم، منذ اكتشاف الحالات الأولى في وسط الصين في ديسمبر، وأصاب أكثر من 101000 شخص في العالم.

وأكدت لجنة الصحة الوطنية الصينية، أن الفيروس، الذي يسبب مرضًا يعرف باسم Covid-19، يمكن أن ينتقل من شخص إلى آخر من خلال "انتقال الرزاز"، حيث ينتقل الفيروس بسبب العطس أو السعال، كذلك عن طريق الاتصال المباشر.