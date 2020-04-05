اليوم السابع
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مستثمرين بلبيس الصناعية يطالبون بتوصيل خط مياه

الأحد، 05 أبريل 2020 04:51 م
مستثمرين بلبيس الصناعية يطالبون بتوصيل خط مياه جانب من الاجتماع
الشرقية - إيمان مهنى

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طالب المهندس عبدالله العزالى رئيس جمعية مستثمرى منطقة بلبيس الصناعية ، بتوصيل خط مياه مباشر من منطقة 152 فدان لتغذية المنطقة الصناعية ببلبيس .

ذلك خلال أجتماع ، مجلس إدارة المناطق الصناعية ، بحضور المحافظ الدكتور ممدوح غراب ، ورؤساء المناطق الصناعية ، وناقش الاجتماع الطلبات المقدمه من أحد مستثمرى المنطقة الصناعية ببساتين الإسماعيلية بخصوص عدم إرسال خطابات لشركة الكهرباء إلا بعد مخاطبه مكتب الاستثمار بموافقة الجمعية على التوصيل والمطالبة بتأجيل سداد الاقساط المستحقة من التقنين على المستثمرين لمدة سته أشهر واعفائهم من غرامة التأخير ليوافق المحافظ على الطلبات المقدمة مؤكداً ان تأجيل سداد اقساط التقنين يأتى استناداً لقرار رئيس مجلس الوزراء

وخلال الاجتماع تم عرض المقترح الخاص بإقرار مقابل الخدمات للمصانع القائمة بمنطقة بساتين الاسماعيلية ليوافق المجلس على ذلك أسوة بالاجراءات المتبعه بمنطقة بلبيس الصناعية .

وفى نهاية الاجتماع وجه محافظ الشرقية وكيل وزارة الصحة بمعاينه مبنى الوحدة الصحية بمجمع الخدمات بمنطقة بلبيس الصناعية للوقوف على مراعاته لكافة الاشتراطات الصحيه اللازمة للتشغيل واعداد تقرير للعرض على المحافظ لاتخاذ ما يلزم حيال المبنى لخدمة العمال والمترددين على المنطقة الصناعية ببلبيس.

مجلس إدارة المناطق الصناعية فى حضور اللواء دكتور حسين الجندى السكرتير العام للمحافظة والمهندس محمد الصافى السكرتير العام المساعد والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة والمهندس أسعد موسى وكيل وزارة الاسكان واللواء سامى علام رئيس مركز ومدينة بلبيس والمهندسة أميرة عبيد مديرة مكتب الاستثمار بالديوان العام و المهندس عادل عبد العزيز ر ئيس قطاعات شركه كهرباء القنال والمهندس كمال فتحى مدير المناطق الصناعيه والمهندس عبدالله الغزالى رئيس جمعيه المستثمرين بالمنطقه الصناعية ببلبيس والمهندس مختار عبدالله مستشار جمعيه المستثمرين بالمنطقه الصناعيه بالزوامل ومديرى إدارتى الشؤون القانونيه والأملاك وممثلى هيئة الاستثمار والتنمية الصناعية ومنطقتى بلبيس الصناعية وبساتين الإسماعيلية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.


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