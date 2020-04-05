مدينة الأقصر : فتح طريق "مدينة الشمس - مدينة طيبة" ضمن خطة تطوير المحافظة

الأقصر – أحمد مرعى

صرح المهندس يحيى عبد المنعم عبد الرشيد، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، أنه تم التنسيق مع كل من مدينة الأقصر برئاسة العميد أيمن الشريف وجهاز مدينة طيبة برئاسة المهندس مصطفي السعيد، ومركز ومدينة الزينية برئاسة العقيد أحمد الهواري، لفتح طريق مدينة الشمس الواقعة بمنطقة المدامود التابعة لمركز الزينية شمال محافظة الأقصر، وذلك في إطار الخطى الثابتة التي تتخذها محافظة الأقصر والدور العظيم الذي يسير به المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر نحو مستقبل أفضل للمحافظة.

وأوضح العميد المهندس يحيى عبد المنعم، أن الطريق الجديد يأتى بطول حوالي 550 متر وبعرض 40 مترا والذي يربط بين مدينة الشمس، ومحطة معالجة صرف صحي مركز الزينية وطريق الأقصر طيبة، والذى طال انتظاره إلى ما يقرب من حوالى 4 سنوات لتخرج مدينه الشمس إلى النور.

ووجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر الشكر لكل الجهات القائمة على التنفيذ لفتح الطريق، وكذا خص بالشكر كل القائمين على اللجنة المشكلة والقائمين على مشروع تنفيذ إنشاء سور بطول حوالي 2400 م حول المدينة، وكذلك وجه بالشكر القائمين من الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر بإصرارهم على إنهاء الأعمال.

يذكر أن مدينة الشمس منشأ عليها 78 عمارة سكنية وتم تأجيل افتتاحها عدة مرات، وذلك انتظاراً للموافقة على إنشاء الطريق عليه، وستكون المنطقة جاذبة للإستثمار حيث صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 283 لسنة 2016 بمساحة 335 فدانا تقريباً لإنشاء مجمع سكني، تجاري خدمي لمحافظة الأقصر، على أن يتم الانتهاء من مشروع فتح الطريق خلال 6 أشهر.

وكان قد أعلن العقيد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة الزينية، أنه في إطار أعمال إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، تم التنسيق لإنهاء أعمال تمهيد ورصف طريق "مدينة الشمس" بالوحدة المحلية بالمدامود التابعة لمركز ومدينة الزينية، كما تم تشكيل لجنة بناء على توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر لمتابعة سير أعمال المشروع لخدمة المواطنين بصور أفضل خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن أعضاء اللجنة تفقدوا سير أعمال الإنشاء للمحطة ومحطات الرفع وخط السيب وخطوط الإنحدار وكذلك بدء أعمال التمهيد للطريق المؤدي لمحطة المعالجة والمدينة الجديدة تمهيدا للإفتتاح قريباً، وضمت اللجنة كل من العقيد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة الزينية ، والمهندس أسعد مصطفي مدير مديرية الطرق، والعميد يحيي عبد الرشيد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر ، والمهندس عبد المسيح نبيل مدير التخطيط العمراني بالمحافظة ،ويوسف جلال نائب رئيس مركز ومدينة الزينية.