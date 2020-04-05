اليوم السابع
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مدير المرور يتفقد الطرق السريعة لتأمين رحلات المواطنين

الأحد، 05 أبريل 2020 10:30 ص
مدير المرور يتفقد الطرق السريعة لتأمين رحلات المواطنين اللواء علاء متولى مدير المرور - أرشيفية
كتب ـ عبد الرحمن سيد _ سليم على

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