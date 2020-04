مدير "الصحة العالمية": التواصل مع أقرب الأشخاص يساعد فى تجاوز هذه الفترات الصعبة

واصل الدكتور تيدروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية، دعم فكرة الصحة النفسية، وحث المواطنين الملازمين لمنازلهم، للتواصل مع أحبائهم، ليبقوا معنوياتهم مرتفعة.

وقال تيدروس أدهانوم فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :" مؤسسة الأمم المتحدة للهجرة، تدعم تحدى ابقى سالما وصحيا فى المنزل، وضع ابتسامة على وجهى، هذا التحدى يظهر أن البقاء على اتصال مع أقرب الأشخاص يمكنك من رفع المعنويات ومساعدتنا جميعًا في تجاوز هذه الأوقات الصعبة، معًا ضد كوفيد 19".

The @UNmigration support for the #HealthyAtHome Challenge put a smile on my face - it shows that keeping in contact with those nearest you can lift spirits and help us all get through these challenging times. Together, against #COVID19! https://t.co/CA1bzESL6b