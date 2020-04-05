مدير "الصحة العالمية": التواصل مع أقرب الأشخاص يساعد فى تجاوز هذه الفترات الصعبة

ريهام عبد الله

واصل الدكتور تيدروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية، دعم فكرة الصحة النفسية، وحث المواطنين الملازمين لمنازلهم، للتواصل مع أحبائهم، ليبقوا معنوياتهم مرتفعة.

وقال تيدروس أدهانوم فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :" مؤسسة الأمم المتحدة للهجرة، تدعم تحدى ابقى سالما وصحيا فى المنزل، وضع ابتسامة على وجهى، هذا التحدى يظهر أن البقاء على اتصال مع أقرب الأشخاص يمكنك من رفع المعنويات ومساعدتنا جميعًا في تجاوز هذه الأوقات الصعبة، معًا ضد كوفيد 19".

The @UNmigration support for the #HealthyAtHome Challenge put a smile on my face - it shows that keeping in contact with those nearest you can lift spirits and help us all get through these challenging times. Together, against #COVID19! https://t.co/CA1bzESL6b — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) April 5, 2020

وفى سياق آخر أشاد الدكتور تيدروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية، بتعاون كثير من الدول مع بعضها البعض فى مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، متغاضين عن الخلافات السياسية فى الوقت الراهن، خاصة أنه لا مكان للخلافات والنزاعات فى ظل تهديد خطير لحياة البشر، حيث شهدت الفترة الماضية تعاون عدد من الدول لمواجهة الفيروس التاجى رغم النزاعات والخلافات المعروفة بينها.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية، فى تغريدات متتالية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، إن هناك العديد من الأمثلة على البلدان التى تدعم بعضها البعض من خلال إرسال المعدات الطبية ونشر الطواقم الطبية لرعاية مرضى فيروس كورونا المستجدCOVID19 ، وتجاهل الخلافات العالقة التى يمكن فهمها فى الأوقات العادية، ولكن ليس عندما تكون الحياة وسبل العيش على المحك".

وأضاف "ما يجعلنى متفائلاً فى مواجهة هذا الوباء التنفسى المعدى الجديد هو أنه فى كل محادثة، حرفياً، أجريتها منذ 31 ديسمبر 2019، اتفق قادة من العديد من البلدان والقطاعات والخلفيات والمعتقدات على الحاجة إلى الاجتماع فى محاربة COVID19.

وتابع "استخدم كلمات "تضامن" و"معًا" كثيرًا.. أعنى ذلك بالمعنى الجماعى: يعانى الناس فى كل مكان من اضطراب غير مسبوق بسبب COVID19 .. وإذا توحدنا واتخذنا تدابير الصحة العامة القائمة على الأدلة، فسوف ننهى الوباء بشكل أسرع ونخرج أكثر انسجامًا".