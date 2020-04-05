اليوم السابع
Ads
الأحد، 05 أبريل 2020 06:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مدير "الصحة العالمية": التواصل مع أقرب الأشخاص يساعد فى تجاوز هذه الفترات الصعبة

الأحد، 05 أبريل 2020 06:05 م
مدير "الصحة العالمية": التواصل مع أقرب الأشخاص يساعد فى تجاوز هذه الفترات الصعبة مدير عام منظمة الصحة العالمية
ريهام عبد الله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصل الدكتور تيدروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية، دعم فكرة الصحة النفسية، وحث المواطنين الملازمين لمنازلهم، للتواصل مع أحبائهم، ليبقوا معنوياتهم مرتفعة.

وقال تيدروس أدهانوم فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :" مؤسسة الأمم المتحدة للهجرة، تدعم تحدى ابقى سالما وصحيا فى المنزل، وضع ابتسامة على وجهى، هذا التحدى يظهر أن البقاء على اتصال مع أقرب الأشخاص يمكنك من رفع المعنويات ومساعدتنا جميعًا في تجاوز هذه الأوقات الصعبة، معًا ضد كوفيد 19".

وفى سياق آخر أشاد الدكتور تيدروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية، بتعاون كثير من الدول مع بعضها البعض فى مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، متغاضين عن الخلافات السياسية فى الوقت الراهن، خاصة أنه لا مكان للخلافات والنزاعات فى ظل تهديد خطير لحياة البشر، حيث شهدت الفترة الماضية تعاون عدد من الدول لمواجهة الفيروس التاجى رغم النزاعات والخلافات المعروفة بينها.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية، فى تغريدات متتالية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، إن هناك العديد من الأمثلة على البلدان التى تدعم بعضها البعض من خلال إرسال المعدات الطبية ونشر الطواقم الطبية لرعاية مرضى فيروس كورونا المستجدCOVID19 ، وتجاهل الخلافات العالقة التى يمكن فهمها فى الأوقات العادية، ولكن ليس عندما تكون الحياة وسبل العيش على المحك".

وأضاف "ما يجعلنى متفائلاً فى مواجهة هذا الوباء التنفسى المعدى الجديد هو أنه فى كل محادثة، حرفياً، أجريتها منذ 31 ديسمبر 2019، اتفق قادة من العديد من البلدان والقطاعات والخلفيات والمعتقدات على الحاجة إلى الاجتماع فى محاربة COVID19.

وتابع "استخدم كلمات "تضامن" و"معًا" كثيرًا.. أعنى ذلك بالمعنى الجماعى: يعانى الناس فى كل مكان من اضطراب غير مسبوق بسبب COVID19 .. وإذا توحدنا واتخذنا تدابير الصحة العامة القائمة على الأدلة، فسوف ننهى الوباء بشكل أسرع ونخرج أكثر انسجامًا".

 


تيدروس ادهانوم

منظمة الصحة العالمية

مدير منظمة الصحة العالمية

كورونا المستجد

فيروس كورونا

كورونا 2020

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مدير الصحة العالمية يشيد بتجاهل الدول لخلافاتها العالقة والتعاون ضد كورونا

الأحد، 05 أبريل 2020 01:15 م

مدير الصحة العالمية يشكر البابا فرنسيس على صلواته لرفع بلاء كورونا عن العالم

الأحد، 05 أبريل 2020 01:09 م

اليوم الدولى للضمير.. الصحة العالمية: ثقافة السلام مع الحب تساعدنا ضد كورونا

الأحد، 05 أبريل 2020 11:28 ص

غش فى زمن الكورونا..الصحة العالمية تحذر من اختبارات مغشوشة للكشف عن الفيروس

السبت، 04 أبريل 2020 10:00 م

تفاصيل التجارب السريرية لعلاج كورونا فى 47 دولة.. قائمة بـ50 دواء يمكنها علاج الفيروس.. 15 مركزا بريطانيا تجرى التجارب.. والصحة العالمية: يجب الحذر في تطوير أي منتج سنقوم بحقنه لمعظم سكان العالم

السبت، 04 أبريل 2020 08:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار مصر اليوم.. الرئيس السيسي يدير أزمة كورونا ميدانيا

أخبار مصر اليوم.. الرئيس السيسي يدير أزمة كورونا ميدانيا

طبيب بجامعة هارفارد :انتقال فيروس كورونا بالنفس وأثناء الكلام.. فيديو

طبيب بجامعة هارفارد :انتقال فيروس كورونا بالنفس وأثناء الكلام.. فيديو

"اليوم السابع" يطلق مبادرة "ادعم الجيش الأبيض" تقديرًا لدورهم فى معركة كورونا.. شركات كبرى ومؤسسات أعمال تشارك بتخفيضات وعروض للأطباء وهيئات التمريض.. خالد صلاح: رجال الأعمال يدعمون الدور الوطنى للجيش الأبيض

"اليوم السابع" يطلق مبادرة "ادعم الجيش الأبيض" تقديرًا لدورهم فى معركة كورونا.. شركات كبرى ومؤسسات أعمال تشارك بتخفيضات وعروض للأطباء وهيئات التمريض.. خالد صلاح: رجال الأعمال يدعمون الدور الوطنى للجيش الأبيض

فيديو.. تجربة محمد صلاح عثرة فى طريق مفاوضات الأهلى مع طاهر محمد طاهر

فيديو.. تجربة محمد صلاح عثرة فى طريق مفاوضات الأهلى مع طاهر محمد طاهر

حرب الكمامات وأجهزة التنفس تشتعل بين الدول.. فيديو

حرب الكمامات وأجهزة التنفس تشتعل بين الدول.. فيديو

س و ج.. ما هو مصير إكرامي وفتحي وعاشور بعد الرحيل من الأهلي؟

س و ج.. ما هو مصير إكرامي وفتحي وعاشور بعد الرحيل من الأهلي؟

فيديو.. هل توقف "بلازما المتعافين" زحف كورونا حول العالم؟

فيديو.. هل توقف "بلازما المتعافين" زحف كورونا حول العالم؟

شاهد.. الزواج فى زمن الكورونا.. زفاف بدون معازيم والحفلة فوتوسيشن بالتجمع

شاهد.. الزواج فى زمن الكورونا.. زفاف بدون معازيم والحفلة فوتوسيشن بالتجمع

بنك القاهرة: اكتشاف مصاب بكورونا فى المقر الرئيسى وإجراءات احترازية للمواجهة

بنك القاهرة: اكتشاف مصاب بكورونا فى المقر الرئيسى وإجراءات احترازية للمواجهة

جمارك الإسكندرية أفرجت عن سيارات بـ5 مليارات و174 مليون جنيه في مارس الماضي

جمارك الإسكندرية أفرجت عن سيارات بـ5 مليارات و174 مليون جنيه في مارس الماضي

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 5-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 5-4-2020

فى سباق كورونا.. هل يأتى الحل من أستراليا؟ "فيديو"

فى سباق كورونا.. هل يأتى الحل من أستراليا؟ "فيديو"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة