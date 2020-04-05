محافظ مطروح يتابع أعمال ومشروعات التطوير والاستعداد للصيف

مطروح - حسن مشالي

يتابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أعمال ومشروعات التطوير بالشواطئ والاستعداد للصيف، في مختلف القطاعات الخدمية والسياحية والمصيفية، إضافة إلى رصف الطرق والشوارع الداخلية بالمدن، وأعمال تطوير ورفع كفاءة الأحياء السكنية، خاصة التي تعاني نقصاً في الخدمات أو التطوير، ورفع كفاءة الشوارع، أو رصف الشوارع الضيقة ببلاط الإنترلوك.

وقال البيان الصادر من مكتب إعلام محافظة مطروح إن المحافظ تابع مع المسئولين في القطاعات المعنية، موقف أعمال تطوير منطقة عزبة الأفراد، ضمن عدة مناطق جارى تطويرها بالمحافظة، للتيسير حركة السيارات والمواطنين ورفع كفاءة الشوارع، الحالى تنفيذها من خلال الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية، تحت إشراف مديرية الإسكان بالمحافظة.

وأكد محافظ مطروح ضرورة تكثيف جهود المحافظة، للاستعداد لموسم الصيف السياحي، حيث يجرى تنفيذ مشروعات وأعمال، لتطوير عدد من الشواطئ والطرق كذلك كما يجري إعادة تأهيل وتطوير كورنيش مدينة مرسي مطروح، خاصة منطقة العوام بالشكل اللائق حضاريا، عقب انتهاء هيئة حماية الشواطئ من أعمال ألسنة حمياية الشواطئ، مشيراً إلى أنه يجرى تنفيذ أعمال التطوير، عن طريق الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية، تحت إشراف مديرية الإسكان بالمحافظة، ومن خلال مكتب الدكتور التونى الاستشاري الهندسى.

كما تابع محافظ مطروح أعمال تطوير ورصف طريق سملا - علم الروم، بالمدخل الشرقي لمدينة مرسي مطروح، الذي يمثل محور مروري بديل ييسر حركة المواصلات، ويقلل من الكثافة والازدحام المرورى ،خاصة خلال موسم الصيف.