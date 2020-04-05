محافظ كفر الشيخ: مراجعة العمالة الغير المنتظمة لصرف الـ500 جنيه

كفر الشيخ – محمد سليمان

مازالت عمليات تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة مستمرة بالدخول على رابط وزارة القوى العاملة، ليقوم العمال بتسجيل أنفسهم من البيوت منعاً للتواجد والزحام على مقرات الوزارة والمديريات التابعة لها، دعماً لهذه الفئة من العمالة غير المنتظمة وتقدم لهم كل سبل الدعم، وما ورد لمديرية القوى العاملة المستحقين للصرف 1540 عاملاً من بين ال1700عامل ، وجارى مراجعة أعداد أخرى من الذين سجلوا بياناتهم ، لمعرفة مدى استحقاقهم للإعانة الاستثنائية الـ 500 جنيه من تعطيل العمل خلال فترة الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس "كورونا" المستجد.

وقامت مديرية القوى العاملة بكفر الشيخ بتحول الأموال للبريد ،وسيتم صرفها للعمالة المسجلة خلال أيام قليلة بالبريد ،والعمالة غير المنظمة تنقسم إلى 3 فئات فقط، الأولى عمالة الزراعة والصيد، والثانية عمال المقاولات، والثالثة عمال المحاجر.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم حصر القرى الأكثر احتياجا وأسر العمالة غير المنتظمة، لافتأً إلى أنه تم جمع مبالغ مالية وتجهيز كراتين مواد غذائية من جانب منظمات المجتمعات المدنى لتوزيعها على تلك الأسر .

وأضاف محافظ كفر الشيخ ، ل " اليوم السابع" ان أسماء 1540 عامل من العمالة الغير منتظمة وردت أسمائهم للقوى العاملة ، ويستحقون صرف ال500 جنيه ، وجارية عمليات التسجيل حالياً ، وستتم مراجعة بيانات المسجلين ،ومن يثبت أحقيته من العمالة الغير منتظمة سيتم صرف ال500 جنيه إعانة استثنائية من تعطيل العمل خلال فترة الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس "كورونا" المستجد.

وقال المحافظ ،إن الشروط التى تنطبق على العمالة غير المنتظمة للحصول على الإعانة الاستثنائية 500 جنيه، للعمالة التى تعمل فى مجالات الزراعة، والصيد، والمقاولات، والمناجم، والمحاجر، والتسجيل على قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة يكون الكترونيًا عبر موقع الوزارة http://www.manpower.gov.eg، لإجراء أبحاث عنهم لبيان أحقيتهم بصرف الإعانة من عدمه.