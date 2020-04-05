محافظ سوهاج يوجه برفع القمامة ومخلفات الرى بترعة الكسرة بالبلينا

سوهاج - عمرو خلف

كلف اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا بسرعة رفع القمامة ومخلفات الري على الترعة الجانبية الشرقية بالكسرة الحرجة بحري، لرفع العبء عن كاهل المواطنين، وذلك بعد تضرر الأهالي على موقع التواصل الاجتماعي "واتس آب" من وجود مخلفات ري على الترعة.

حيث توجهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا إلى الموقع محل الشكوى وتم رفع تراكمات تطهير الترعة، كما استجاب محافظ سوهاج لشكوى من بعض أهالي نجع العجمي بالساحل قبلي البلينا وتضررهم من عمود كهرباء يحتاج إلى صيانة، حيث قامت الوحدة المحلية بالتنسيق مع قروي برديس وشبكة الكهرباء وتم صرف عمود كهرباء جديد وتركيبه بدلا من القديم.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بحملة نظافة مكبرة شملت منطقة شارع ناصر الزراعى ومنطقة المدارس، ومنطقة السوق الحضاري، ومنطقة إدارة أخميم التعليمية، واسفرت الحملة عن رفع 7 طن أتربة ومخلفات في استجابة لشكوى المواطنين، مشيرا إلى أنه جاري دراسة نقل السوق الحضاري من منطقة المساكن، بالإضافة إلى انه تم غلق كافيتريا ومطعم اسماك والتأكد م عدم وجود أي شيش بها .

وقام مجلس مدينة جرجا بحملات نظافة مكبرة بشوارع المدينة ورفع القمامة والأتربة، والقيام بأعمال التطهير والتعقيم للشوارع والمصالح الحكومية والمدارس وأماكن التجمعات.

الجدير بالذكر أن إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظ استقبلت 10 شكوى الاسبوع الماضي تم التعامل الفوري معها والبت في 7 شكاوى منها، وتنوعت الشكاوى بين تربية وتعليم، وقمامة، وتبليغ عن اماكن مفتوح خلال ساعات الحظر، وتستقبل المحافظة الشكاوى إلكترونيا عن طريق الموقع الإلكتروني لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة www.shakwa.eg ومن خلال الاتصال بالخط الساخن 16528، أو إرسال الشكاوى من خلال الواتس آب الخاص بإدارة خدمة المواطنين ٠١٢٢٥٤٨٧٧٣٣ ــ و من خلال أيضا مبادرة " صوتك مسموع" 15330ـ واتس 01150606783