محافظ دمياط تتابع عمليات الرصف فى منطقة الخضرى بالأعصر.. صور

ووجهت المحافظ إلى المهندسين القائمين على هذه العملية باستكمال جميع الممرات المتفرعة من المنطقة وكذا الدفع بمعدات أكثر للإسراع فى تنفيذ تلك الأعمال مؤكدة على الالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية فى هذا الشأن و تنفيذ بالوعات لصرف مياه الأمطار وفقاً لمنسوب كل شارع تجنبا لحدوث اى مشكله تتعلق بتراكم المياه.

واستمعت الدكتورة منال عوض الى شكاوى ومطالب المواطنين مؤكدة أنه سيتم توجيه كافة الجهات المعنية بدراسة تلك المطالب والعمل على حلها فورا، مناشدة إياهم بالالتزام بالمنازل والحد من التواجد بالتجمعات واتباع جميع الإرشادات الوقائية لتجنب العدوى بفيروس كورونا المستجد حفاظاً على سلامتهم.

من ناحية أخرى عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إجتماعاً اليوم مع اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد و رجب معيزة مدير عام الشئون المالية والإدارية واللواء هشام رفعت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور و طارق بدوى مدير مديرية الطرق ورؤساء شركات الكهرباء والغاز ومياه الشرب والصرف الصحى و كذلك الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة المصرية للإتصالات ونائب رئيس المدينة وسكرتير الوحدة ومدير الادارة الهندسية والتخطيط. وتم خلال الاجتماع عرض نسب تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى و كذلك إنشاء سوق فارسكور ومقترح تنسيق الطريق المجاور له، كما تم أيضاً استعراض مقترح الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور، والتى تضمنت الخطط المستقبلية للمشروعات المطلوب تنفيذها بالخطة الاستثمارية للعام المالى القادم 2021/2020، بما يلبى الاحتياجات الضرورية للمواطنين وبما يحقق رؤية متكاملة بين جميع المشروعات وتحسين البنية التحتية بالإضافة إلى توضيح كافة المشاكل و الاحتياجات الخاصة بالمرافق من شبكات مياه وصرف صحى وغاز واتصالات وكهرباء و كابلات الفايبر الخاصة بمنظومة التحول الرقمى والاتصالات. كما اطلعت المحافظ على التقارير الفنية الخاصة بحالة الطرق والشوارع بنطاق مدينة فارسكور والقرى التابعة لها والتى تحتاج إلى أعمال رصف بالأسفلت او الانترلوك بالإضافة إلى الشوارع التى سيتم رفع كفاءتها أو تنفيذ أعمال رد الشئ لأصله بها من قبل شركات المرافق. وأكدت الدكتورة منال عوض على أهمية التنسيق الكامل بين كافة الجهات والبدء فى وضع دراسات و برامج زمنية محددة لتلك الأعمال.