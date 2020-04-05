اليوم السابع
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محافظ المنيا: تحرير محضر لأحد المحلات للعمل أثناء ساعات الحظر وجولات مكثفة على الأسواق

الأحد، 05 أبريل 2020 12:31 م
محافظ المنيا: تحرير محضر لأحد المحلات للعمل أثناء ساعات الحظر وجولات مكثفة على الأسواق جولة محافظ المنيا على الشوارع والصيدليات
المنيا - حسن عبد الغفار

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أجرى اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا ، جولة مفاجئة على ثلاث قرى تابعة لمركز المنيا ، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والتفتيش على الصيدليات وللتأكد من مدى التزام المواطنين خلال ساعات الحظر، وذلك ضمن خطة المحافظة لمتابعة تطبيق القرارات الصادرة عن القيادة السياسية باتخاذ كافه الإجراءات الاحترازية لمواجهه فيروس كورونا ، وقد رافق المحافظ خلال جولته محمد سيد رئيس مركز ومدينة المنيا. 

تابع المحافظ، تطبيق قرارات الحظر بقرى تله، طوه، ادمو التابعين لمركز المنيا، حيث تم المرور على إحدى الصيدليات ووجه المحافظ بإرسال التفتيش الصيدلى لوجود مخالفات تتعلق بعدم وجود صيدلى مختص، بالإضافة لوجود نقص فى المستحضرات الطبية والمطهرات، كما وجه المحافظ بتحرير مخالفة لأحد المحلات للعمل أثناء ساعات الحظر كما تابع المحافظ مع رئيس المدينه نسب تنفيذ الازالات للتعديات على الاراضى موجها بالتصدى لجميع المخالفين وازاله التعديات فى المهد ،كما تابع المحافظ اعمال الرش والتطهير بالقرى .

وجه المحافظ، جميع الأجهزة التنفيذية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بهدف احكام الرقابة على أماكن التجمعات والأسواق وضرورة المتابعة الميدانية للحالة العامة فى الشوارع، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

وأكد المحافظ، أن أجهزة المحافظة فى حالة استنفار دائم، لتنفيذ تكليفات الدولة، الوقائية لمواجهه فيروس كورونا، وتكثيف حملات المتابعة والتفتيش، بجميع مراكز المحافظة، لضمان تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء، بغلق المطاعم والمقاهى والكافتيريات والكافيهات.

ودعا المحافظ، جميع المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتى أعلنت عنها الحكومة سواء ممثلة فى مركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة الصحة المصرية أو منظمة الصحة العالمية.

كما أصدر اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، تعليماته لمديرية التموين بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق وإحكام الرقابة على الأسعار، والتصدى بكل حزم لكافة محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أى مظاهر لاستغلال المواطنين ومنع أى محاولات للتجار لرفع الأسعار خاصة السلع الأساسية .

وأضاف ان الحملات أسفرت عن تحرير العديد من المحاضر المتنوعه ، ولفت أن هناك متابعة مستمرة مع الأجهزة التنفيذية للاطمئنان على الحالة العامة للأسواق والمحلات التجارية ، للتأكد من توافر جميع السلع الغذائية بالأسعار المناسبة للمواطنين.

وأكد على تشديد الرقابة على منافذ البيع لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، والتنسيق المستمر مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وشن حملات على المخالفين، مع تشديد الرقابة على أماكن تخزين السلع والمنظفات والمطهرات مع توافر جميع الاشتراطات الصحية والوقائية.

وأكد المحافظ ، أن هناك جولات مستمرة ، لمتابعة الحالة العامة والاسواق وللتاكد من توافر السلع والمستلزمات الطبية فى الصيدليات .

 

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جولة محافظ المنيا على الشوارع والصيدليات

 

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جولة محافظ المنيا على الشوارع والصيدليات

 

 

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جولة محافظ المنيا على الشوارع والصيدليات

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جولة محافظ المنيا على الشوارع والصيدليات

 

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جولة محافظ المنيا على الشوارع والصيدليات

 

 

 


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