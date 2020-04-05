محافظ الغربية: سنتصدى بحسم لمن يستغل أزمة كورونا فى البناء العشوائى

كلف الدكتور طارق رجمى محافظ الغربية رؤساء الأحياء المدن والمراكز بتوجيه حملات مكثفة للتصدى لأى مخالفات بناء وإزالتها على الفور، مشددا على التعامل بحسم مع مخالفات البناء وتحويلها للنيابة العسكرية فى ظل قانون الطوارئ.
وحذر محافظ الغربية من استغلال أزمة فيروس كورونا والقيام بالبناء العشوائى أو البناء دون ترخيص أو التعدى على الرقعة الزاعية بالبناء عليها أو التعدى على أملاك الدولة، مؤكدا اتخاذ كل الإجراءات اللازمة حيال المخالفين وإحالتهم للنيابة العسكرية.
كان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ أجريا جولة مفاجئة لشوارع مدينة طنطا لتفقد أعمال النظافة والتطهير ، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .
وشدد محافظ الغربية على تكثيف الحملات لرفع الإشغالات الموجودة بالشوارع والتعديات على الطرق العامة وعمل المحاضر اللازمة للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، حيث تم إزالة الإشغالات بشارع الهنود بمنطقة السيد البدوى.
من جانبه أشار الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ، علي استمرار المتابعة الميدانية لأعمال النظافة بالشوارع بكامل الطاقة المتاحة للإرتقاء بالمظهر العام للشوارع ورفع أي مخلفات متراكمة.
وأكد "عطا" علي ضرورة إتباع كافة الإجراءات الاحترازية لعمال النظافة والالتزام بتعليمات وإرشادات الوقاية فى إطار حرص محافظ الغربية علي سلامة عمال النظافة وضمان توفير كافة أدوات السلامة لهم.
كان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية قد تمكن من ضبط 7 مواطنين أثناء قيامهم بتبوير قطعة أرض زراعية وردمها وقيامهم بزراعة لأشجار داخلها علي طريق طنطا كفر الشيخ الدولي بزمام كنيسة دمشيت مركز طنطا، جاء ذلك اثناء عودته من جولته الميدانية بقطور.
واستدعي محافظ الغربية النجدة وتم اقتيادهم الي مركز الشرطة بطنطا لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالهم .
وأكد محافظ الغربية علي التصدي بكل حسم لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية والبناء المخالف وازالة أي تعديات في مهدها وذلك بالتنسيق بيبن رؤساء المراكز والجهات المعنية.
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