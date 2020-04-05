محافظ الغربية: سنتصدى بحسم لمن يستغل أزمة كورونا فى البناء العشوائى

كان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ أجريا جولة مفاجئة لشوارع مدينة طنطا لتفقد أعمال النظافة والتطهير ، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وشدد محافظ الغربية على تكثيف الحملات لرفع الإشغالات الموجودة بالشوارع والتعديات على الطرق العامة وعمل المحاضر اللازمة للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، حيث تم إزالة الإشغالات بشارع الهنود بمنطقة السيد البدوى.

من جانبه أشار الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ، علي استمرار المتابعة الميدانية لأعمال النظافة بالشوارع بكامل الطاقة المتاحة للإرتقاء بالمظهر العام للشوارع ورفع أي مخلفات متراكمة.

وأكد "عطا" علي ضرورة إتباع كافة الإجراءات الاحترازية لعمال النظافة والالتزام بتعليمات وإرشادات الوقاية فى إطار حرص محافظ الغربية علي سلامة عمال النظافة وضمان توفير كافة أدوات السلامة لهم.

كان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية قد تمكن من ضبط 7 مواطنين أثناء قيامهم بتبوير قطعة أرض زراعية وردمها وقيامهم بزراعة لأشجار داخلها علي طريق طنطا كفر الشيخ الدولي بزمام كنيسة دمشيت مركز طنطا، جاء ذلك اثناء عودته من جولته الميدانية بقطور.

واستدعي محافظ الغربية النجدة وتم اقتيادهم الي مركز الشرطة بطنطا لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالهم .

وأكد محافظ الغربية علي التصدي بكل حسم لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية والبناء المخالف وازالة أي تعديات في مهدها وذلك بالتنسيق بيبن رؤساء المراكز والجهات المعنية.