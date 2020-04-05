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محافظ الغربية: التخلص من 31 ألف طن مخلفات بمصنع تدوير القمامة فى المحلة

الأحد، 05 أبريل 2020 05:49 م
محافظ الغربية: التخلص من 31 ألف طن مخلفات بمصنع تدوير القمامة فى المحلة التخلص من 31 ألف طن مخلفات بمصنع تدوير القمامة فى المحلة
الغربية محمد طارق

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أعلن طارق رحمى محافظ الغربية، رفع 31 ألف طن من المخلفات المتراكمة بمصنع تدوير القمامة بالمحلة الكبرى خلال الشهر الجارى ونقلها إلى المدفن الصحى بمدينة السادات، حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

 

جاء ذلك خلال الجولة المفاجئة التى قام بها محافظ الغربية ونائبه الدكتور أحمد عطا لمركز ومدينة المحلة الكبرى، مؤكداً على ضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة الدورية لماكينات المصنع وخطوط التشغيل المستخدمة فى تدوير المخلفات.

 

كما أصدر محافظ الغربية توجيهاته المشددة لرئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمتابعة رفع التراكمات بالتوازى مع سير العمل بالمصنع بكامل طاقته، مشيرا إلى أنه لن يسمح بوجود أى تقصير فى الأداء.

 

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد عطا خلال تفقده لمنطقة أبو راضى وشارع الجيش بالمحلة حرص المحافظة على رفع كفاءة منظومة النظافة والحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى اللائق لمدينة المحلة وخلق بيئة نظيفة خالية من التلوث، موجها القائمين على تشغيل المصنع بالالتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية واتباع كافة التدابير الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظا على سلامة العاملين.

 

وشدد "عطا" على سرعة الانتهاء من أعمال رصف شارع نعمان الأعصر وسكة زفتى بالمحلة الكبرى طبقا للجداول الزمنية المحددة لرصف وتطوير الشوارع بنطاق مدينة المحلة الكبرى.

 

جانب من جولة محافظ الغربية ونائبه (1)
جانب من جولة محافظ الغربية ونائبه 

 

جانب من جولة محافظ الغربية ونائبه (2)
جانب من جولة محافظ الغربية ونائبه

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