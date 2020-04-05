اليوم السابع
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الأحد، 05 أبريل 2020 03:09 م
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ماليزيا تعترض قاربا يقل 202 يُشتبه أنهم من الروهينجا

الأحد، 05 أبريل 2020 02:29 م
ماليزيا تعترض قاربا يقل 202 يُشتبه أنهم من الروهينجا قارب- صورة أرشيفية
رويترز

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قالت السلطات الماليزية اليوم الأحد، إنها اعترضت قاربا يقل مجموعة تضم مئتي شخص واثنين يُعتقد أنهم من الروهينجا.

وماليزيا، التي لا تعترف بوضع اللجوء، وجهة مفضلة لدى المنتمين لعرقية الروهينجا الذين يفرون من حملة يقودها الجيش في ميانمار ومن الأوضاع المزرية في مخيمات اللاجئين في بنجلادش.

وقالت الوكالة المختصة بتطبيق القانون في المياه الماليزية في بيان إنها عثرت على القارب تتقاذفه الأمواج على بعد ميل بحري واحد تقريبا من منتجع فخم على شاطئ جزيرة لانكاوي، التي تعد وجهة لقضاء العطلات، قبالة الساحل الغربي لشبه الجزيرة الماليزية.

وتضم المجموعة 152 رجلا و45 امرأة وخمسة أطفال. وجميعهم محتجزون بالمقر الرئيسي لخفر السواحل في ولاية قدح.

وقال خفر السواحل إن أفراد المجموعة سيجري تسليمهم لسلطات الهجرة بسبب محاولتهم دخول البلاد بشكل مخالف للقانون.

ولاقى ما لا يقل عن 15 من لاجئي الروهينجا حتفهم في فبراير شباط عندما انقلب قارب يقل نحو 130 شخصا في خليج البنغال أثناء محاولتهم الوصول إلى ماليزيا.

 


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السلطات الماليزية

قارب

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