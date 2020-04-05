مأساة عجوز بسوهاج يحتاج إلى عملية فى الأوتار وعليه ديون 50 ألف جنيه

سوهاج – عمرو خلف

داخل منزل صغير بمركز ساقلته بمحافظة سوهاج يرقد رجل عجوز 63 عامًا على سريره بعد أن أصيب فى حادث ما أدى إلى عجزه تمامًا عن الحركة وتركيب شبكة في قدمه بسبب كسر في المفصل وحوض المياه وتمت إجراء عمليتين جراحيتين له إلا أنهما فشلا وهو الآن يحتاج الى عملية فى الأوتار ولا يملك شيئًا بعد أن اقترض مبالغ مالية تعدت الـ50 ألف جنيه فى العمليات السابقة.

حلمى عبد العزيز 63 عاما يعانى معاناة شديدة وآلاما مبرحة بعد أن كان هو العائل الوحيد لأسرته ولا يشعر به أحدًا سقط مستسلمًا للمرض بعد أن كان يعمل وأصيب في حادث ما أدى إلى كسور في القدمين بالإضافة إلى أنه يعانى من مرض السكر وما زال يرقد حتى الآن نتيجة فشل العمليات الجراحية التى قام بإجرائها وكل ما يتمناه هو علاجه على نفقة الدولة وإجراء عملية جراحية له فى أوتار الأصابع بالإضافة إلى أنه لا يحصل على معاش تكافل وكرامة مناشدًا مديرية التضامن الاجتماعى صرف معاش له رأفة بحالة.

انتقل "اليوم السابع" إلى مركز ساقلته بمحافظة سوهاج والتقى الرجل العجوز حلمى والذى تحدث بصعوبة بالغة وقال إن الديون تحاصره من كل الجوانب فقد حصل على قرض بسبب العمليات بالإضافة إلى الديون الأخرى من الجيران وليس لديه أى مصدر رزق حاليًا ولا يحصل على معاش وحالته الصحية تسوء يومًا بعد الآخر فقد أصيب فى حادث منذ شهور قليلة ومن وقتها وهو يرقد على السرير لا يتحرك حيث إنه مصاب بكسور فى القدمين والمفصل وحوض المياه وقام بإجراء عمليتين جراحيتين وتركيب أجهزة فى قدمه وشبكة ويحتاج إلى علاج شهرى 2000 جنيه.

ويواصل الرجل العجوز حديثه قائلا إن لديه أيضا نجله معاق ولا يحصل على معاش أيضًا ويحتاج إلى عملية جراحية ولكن ضيق ذات اليد جعلته مستسلما للأمر الواقع بالإضافة إلى أنه أجرى عملية في عينيه وقام بتركيب عدسة إلا أنه لم ير جيدًا ونظره ضعيف وهو الآن يرقد لا يستطيع الحركة مطلقًا مناشدًا المسئولين بمديرية الصحة بمحافظة سوهاج بعلاجه على نفقة الدولة وشراء العلاج له وإجراء عملية جراحية له في الأوتار وكذلك مديرية التضامن الاجتماعى بصرف معاش له ولنجله المعاق ومساعدته ماديًا من خلال الجمعيات الخيرية فى سداد ديونه فهل يستجيب المسئولون له.

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