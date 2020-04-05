لطلاب أولى ثانوى.. تعرف على المنصة الإلكترونية لأداء الاختبار التجريبى

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن منصة امتحان الصف الأول الثانوى التى يؤدوا عليها الامتحان التجريبى الذى انطلق اليوم الأحد" https://assessment.ekb.eg/pearson/login/peg_login.jsp

وحددت وزارة التربية والتعليم، مواعيد وتوقيت الامتحان التجريبى وفقل لكل محافظة، موضحة أن الامتحان يبدأ فى الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا، والفترة ما بين الساعة 8 صباحاً حتى 10 صباحاً يؤدى طلاب 6 محافظات الامتحان، وهى : القاهرة والمنوفية وكفر الشيخ والفيوم والأقصر والبحر الأحمر، والفترة ما بين الساعة 10 صباحاً حتى 12 ظهراً طلاب 7محافظات: الجيزة، الغربية وسوهاج وقنا وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء، ومن 12 ظهراً إلى 2 ظهراً، طلاب 7 محافظات، الدقهلية والقليوبية والبحيرة وبنى سويف والإسماعيلية والسويس ومطروح، ومن٢ ظهراً حتى ٤ عصراً طلاب 7 محافظات، الشرقية والإسكندرية والمنيا واسيوط ودمياط وبورسعيد والوادي الجديد.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الطالب فى التوقيت الزمنى المحدد له يستطيع الدخول وفتح الامتحان، قبل انتهاء الوقت المخصص للاختبار وفق شريحة الوقت المحددة لكل محافظة على حده، موضحا أى طالب لم يدخل على الامتحان فى الوقت المحدد لمحافظته لن يستطيع الدخول بعد مرور الوقت المحدد لدخول الامتحان، والفكرة هى توزيع الأحمال، موضحا أن اللبس الموجود" وقت الامتحان يتم احتسابه من وقت فتحه، وتابع: "الامتحان تجربة علشان لو فى مشاكل نحلها ومش عليها درجات ولا داعى للقلق وأى حد يتعثر فى الوصول إلى الشبكة بسبب فنى لا يقلق وهنحل المشكلة دى سواء فى وقتها أو بعدها وهنعرف الشبكات شغالة فين ومش شغالة فين ونبلغ وزارة الاتصالات اللى بتحاول معانا تحسين أداء الشبكة لخدمة هذا الامتحان".

وقالت وزارة التربية والتعليم إن الهدف منها هو تجربة المنصة والتدريب على طريقة الأسئلة وفهم عملية الامتحان الالكتروني بشكل كامل ، مع التشديد على أن هذه الامتحانات ليست بدرجات ، وفي حالة حدوث اي مشاكل لا داعي للانزعاج لان هذا جزء من التجربة ومعرفة مشاكلها لحلها في امتحان آخر العام.