اليوم السابع
Ads
الأحد، 05 أبريل 2020 11:05 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

كيف فشل الإخوان فى استغلال أزمة كورونا لتشويه مصر؟.. باحث يجيب

الأحد، 05 أبريل 2020 10:04 م
كيف فشل الإخوان فى استغلال أزمة كورونا لتشويه مصر؟.. باحث يجيب إبراهيم ربيع
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حاولت جماعة الإخوان الإرهابية استغلال ظهور فيروس أزمة كورونا لتشويه جهود الدولة المصرية، لكن فشلت جهودهم تماما، حسبما أكد إبراهيم ربيع القيادى السابق بالجماعة، والباحث المتخصص فى شئون حركات التيار الإسلامى.

وقال "ربيع": "بشأن تنظيم الإخوان الانتهازى الاستغلالى الابتزازى وفيروس كورونا المستجد، وفى حالة الارتباك الصحى والأمنى في غالبية دول العالم نتيجة لانتشار فيروس كورونا المستجد، وجدها فرصة مواتية ليمارس عقيدته الانتهازية من أجل تحقيق أهدافه ونشر فكره الإرهابى.

وأضاف "فى أجواء الإجراءات الاحترازية لجميع الدول وخضوع الكثير من أفراد المجتمع إلى العزل المنزلى لجأ الكثير منهم إلى منصات التواصل الاجتماعى فيس بوك وتويتر لمتابعة مستجدات الأحداث والترفيه عن أنفسهم جراء الوقت الطويل للمكوث فى البيت، فاستقبلهم تنظيم الإخوان وما ينبثق منه من تنظيمات إرهابية على تلك المواقع التي تمثل لهذا التنظيم الإخوانى وما ينبثق منه من تنظيمات ومسميات وظيفية الملاذ الآمن لنشاطهم الإرهابى والانفراد بضحاياهم وافتراسها ومع ظروف التباعد الاجتماعي وعدم الزيارات الذي أسفر عن ضعف الروابط الاجتماعية والأسرية الذي صنع مناخا ملائما لتنظيمات الارهاب  للانفراد بالضحية والتلاعب بها وتجنيدها لتبني أفكاره ومعتقداته  ومن جانب أخر فقدان بعض الأفراد لعملهم وضغط الاحتياج المادي الذي أستغله تنظيم الإخوان  في جذب العديد من الأفراد إلى معسكره".

وتابع "نشر الشائعات وهو المجال الذي يحترفه تنظيم الاخوان الارهابي ويمارسه  بتفاني واخلاص كصلاة يتقربون بها الى صنمهم المعبود من دون الله وهو التنظيم، ونشر الشائعات من آليات عمل التنظيم الإرهابي ويستهدف بها النيل من ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة ورموزها واجهزتها وتاريخها وحاضرها ومستقبلها، وإيجاد حالة من السيولة والفزع تعمل على تفكك على النسيج المجتمعي للمجتمعات، وتوجد مساحات لنشر الفكر الاخواني الإرهابي".

وتابع "سعت منصات الكذب والادعاء والتدليس الإعلامية التابعة للتنظيم الاخوانى فى تشويه مؤسسات الدولة وتشويه مجهود الأطباء في مصر والشكيك في  الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للخفاظ على المواطنين ولجأ التنظيم الاخواني الارهابي  إلى وسائل التواصل الاجتماعي وقام بفركة العديد من الفيديوهات لعدد من الشخصيات على  أنهم اطباء متخصصين يهاجمون الحكومة المصرية  وفبركة فيديوهات أخرى بأن لهم حالات من أقاربهم ثبتت إصابتهم بالفيروس ولم يسمح لها بتلقى الرعاية الصحية".

وقال "ولا ننسى عشق التنظيم الاخواني الاساسي وهو العمليات الارهابية وتوظيف حالة الارتباك التي تعاني منها الحكومات من أجل تنفيذ عمليات إرهابية. فقد حَثت  بيانات التنظيم على الاستفادة من الوضع الحالي للوباء في شن هجمات، وضرورة  توجيه الذئاب المنفردة إلى تعبئة واستغلال الخوف الاجتماعي الذي انتجه الوباء".

واختتم تصريحات قائلا "خلاصة القول لن يتردد هذا التنظيم الاخواني الإرهابي لاستغلال حالة الارتباك التي تمر بها الدول ومحاولة تحقيق بعض اهدافه وهي العودة الى الظهور والتواجد ومحاولة لاستعاده نشاطه مرة أخرى. وهذا التحرك الاخواني الارهابي لابد ان يواجه بإدراك ووعي من قبل الشعوب والحكومات ، حتى لا تكون كورونا  ممرا يؤدي الى عودة نشاط هذا التنظيم الإرهابي".

 


الاخوان

تنظيم الاخوان

جماعة الاخوان الإرهابية

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أحمد موسى: هناك إخوان عادوا بطائرة المصريين العائدين من الخارج

الأحد، 05 أبريل 2020 09:05 م

الإخوان "كيوتى" على الغريب و"نوتى" على القريب.. أزمة كورونا تفضح تدليس وازدواجية قنوات الإرهاب بقيادة أيمن نور.. الفيروس.. فى مصر فرصة لبث الرعب وإظهار الشماتة.. وفى تركيا مناسبة للتضامن والدعوة لالتزام المنازل

الأحد، 05 أبريل 2020 05:00 ص

مواطن بقرية الهياتم يكشف كذب قنوات الإخوان لـ"90 دقيقة": تدعى وجود مجاعة بالقرية

السبت، 04 أبريل 2020 10:22 م

كورونا يفضح "شيزوفرينيا الإخوان".. مذيع بالجزيرة يهاجم مصر بعد مساعدتها لإيطاليا.. ويمتدح الديكتاتور أردوغان بعد تقديم مساعدات لروما رغم تفشى الفيروس بتركيا ..محللون: الغاية تبرر الوسيلة لدى الجماعة.. صور

السبت، 04 أبريل 2020 07:00 م

شاهد.. تقرير نادر عن فوضى جماعة الإخوان الإرهابية فى البلاد

السبت، 04 أبريل 2020 06:07 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صدمة.. انتحار طبيب نادي ريمس الفرنسي بعد إصابته بكورونا

صدمة.. انتحار طبيب نادي ريمس الفرنسي بعد إصابته بكورونا

بدء حظر التجوال فى البلاد لليوم الثانى عشر وانتشار شرطى مكثف بالشوارع

بدء حظر التجوال فى البلاد لليوم الثانى عشر وانتشار شرطى مكثف بالشوارع

أخبار مصر اليوم.. الرئيس السيسي يدير أزمة كورونا ميدانيا

أخبار مصر اليوم.. الرئيس السيسي يدير أزمة كورونا ميدانيا

طبيب بجامعة هارفارد :انتقال فيروس كورونا بالنفس وأثناء الكلام.. فيديو

طبيب بجامعة هارفارد :انتقال فيروس كورونا بالنفس وأثناء الكلام.. فيديو

"اليوم السابع" يطلق مبادرة "ادعم الجيش الأبيض" تقديرًا لدورهم فى معركة كورونا.. شركات كبرى ومؤسسات أعمال تشارك بتخفيضات وعروض للأطباء وهيئات التمريض.. خالد صلاح: رجال الأعمال يدعمون الدور الوطنى للجيش الأبيض

"اليوم السابع" يطلق مبادرة "ادعم الجيش الأبيض" تقديرًا لدورهم فى معركة كورونا.. شركات كبرى ومؤسسات أعمال تشارك بتخفيضات وعروض للأطباء وهيئات التمريض.. خالد صلاح: رجال الأعمال يدعمون الدور الوطنى للجيش الأبيض

فيديو.. تجربة محمد صلاح عثرة فى طريق مفاوضات الأهلى مع طاهر محمد طاهر

فيديو.. تجربة محمد صلاح عثرة فى طريق مفاوضات الأهلى مع طاهر محمد طاهر

حرب الكمامات وأجهزة التنفس تشتعل بين الدول.. فيديو

حرب الكمامات وأجهزة التنفس تشتعل بين الدول.. فيديو

س و ج.. ما هو مصير إكرامي وفتحي وعاشور بعد الرحيل من الأهلي؟

س و ج.. ما هو مصير إكرامي وفتحي وعاشور بعد الرحيل من الأهلي؟

فيديو.. هل توقف "بلازما المتعافين" زحف كورونا حول العالم؟

فيديو.. هل توقف "بلازما المتعافين" زحف كورونا حول العالم؟

شاهد.. الزواج فى زمن الكورونا.. زفاف بدون معازيم والحفلة فوتوسيشن بالتجمع

شاهد.. الزواج فى زمن الكورونا.. زفاف بدون معازيم والحفلة فوتوسيشن بالتجمع

بنك القاهرة: اكتشاف مصاب بكورونا فى المقر الرئيسى وإجراءات احترازية للمواجهة

بنك القاهرة: اكتشاف مصاب بكورونا فى المقر الرئيسى وإجراءات احترازية للمواجهة

جمارك الإسكندرية أفرجت عن سيارات بـ5 مليارات و174 مليون جنيه في مارس الماضي

جمارك الإسكندرية أفرجت عن سيارات بـ5 مليارات و174 مليون جنيه في مارس الماضي

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة