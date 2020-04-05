كوريا الجنوبية تفرض عقوبات على منتهكى الحجر الصحى فى المطارات

كما شددت السلطات على أن الأشخاص الذين يقدمون وثائق تشمل معلومات كاذبة إلى السلطات في إجراءات الحجر الصحي سيواجهون عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى عام واحد أو غرامة تصل إلى 10 ملايين وون (حوالي 8 آلاف دولار).

وقالت السلطات "إن الإبلاغ الطوعي عن الحقائق والاختبار في وقت مبكر ، هما الأهم بالنسبة لنا ولعائلاتنا والشركاء المحليين والمجتمع المحلي".

وتم التأكيد على أن طالب مراهق يدرس في الولايات المتحدة قد تناول كمية كبيرة من أدوية خافضة للحرارة قبل مغادرة الولايات المتحدة ودخول البلاد على الرغم من أنه كان يعاني من أعراض متعلقة بالإصابة بكوفيد-19 مثل الحمى وآلام العضلات منذ 23 مارس الماضي، واجتاز إجراءات الحجر الصحي في المطار بكوريا الجنوبية.

وبعد يوم من وصوله إلى كوريا الجنوبية، تم تأكيد إصابته بكوفيد-19 فى مدينة بوسان.

وفى سياق متصل انخفض عدد الركاب الجويين في كوريا الجنوبية إلى مستوى قياسي الشهر الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد، حسبما أظهرت البيانات اليوم الأحد، حيث تفرض البلدان في جميع أنحاء العالم عمليات حظر وتقييد السفر وتجنب الناس السفر.