كوريا الجنوبية تفرض عقوبات على منتهكى الحجر الصحى فى المطارات

أكدت سلطات الحجر الصحى فى كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، أنها ستفرض عقوبات شديدة على أشخاص ينتهكون إجراءات الحجر الصحى فى المطارات بالخداع، وجاء ذلك بعد تأكد إصابة أحد الأشخاص الذي اجتاز إجراءات الحجر الصحي في المطار عبر تناول دواء خافض للحرارة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.
كما شددت السلطات على أن الأشخاص الذين يقدمون وثائق تشمل معلومات كاذبة إلى السلطات في إجراءات الحجر الصحي سيواجهون عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى عام واحد أو غرامة تصل إلى 10 ملايين وون (حوالي 8 آلاف دولار).
وقالت السلطات "إن الإبلاغ الطوعي عن الحقائق والاختبار في وقت مبكر ، هما الأهم بالنسبة لنا ولعائلاتنا والشركاء المحليين والمجتمع المحلي".
وتم التأكيد على أن طالب مراهق يدرس في الولايات المتحدة قد تناول كمية كبيرة من أدوية خافضة للحرارة قبل مغادرة الولايات المتحدة ودخول البلاد على الرغم من أنه كان يعاني من أعراض متعلقة بالإصابة بكوفيد-19 مثل الحمى وآلام العضلات منذ 23 مارس الماضي، واجتاز إجراءات الحجر الصحي في المطار بكوريا الجنوبية.
وبعد يوم من وصوله إلى كوريا الجنوبية، تم تأكيد إصابته بكوفيد-19 فى مدينة بوسان.
وفى سياق متصل انخفض عدد الركاب الجويين في كوريا الجنوبية إلى مستوى قياسي الشهر الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد، حسبما أظهرت البيانات اليوم الأحد، حيث تفرض البلدان في جميع أنحاء العالم عمليات حظر وتقييد السفر وتجنب الناس السفر.
وبلغ عدد الركاب جوا 1.74 مليون مسافر في مارس، وفقا لبيانات الصناعة، وهي المرة الأولى التي انخفض فيها الرقم إلى أقل من 2 مليون منذ أن بدأت البلاد في تسجيل مثل هذه الإحصاءات من عام 1997.
وبلغ عدد الركاب 10.62 مليون في يناير، لكنه انخفض إلى 5.5 مليون في فبراير عندما أبلغت البلاد عن انتشار واسع النطاق لفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 .
وفي الأسبوع الأخير، من شهر مارس بلغ عدد الركاب الجويين الدوليين حوالي 78 ألفا و 500 مسافر، مقارنة بـ 1.73 مليون مسافر في العام السابق.
وتشير التقديرات إلى أن شركات الطيران المحلية تكبدت خسائر لا تقل عن 6.45 ترليون وون (5.22 مليار دولار) بسبب انخفاض عدد الركاب وخفض الرحلات في الربع الأول من العام.
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