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كلية التربية الرياضية بجامعة مطروح توفر أقراصا مدمجة للمواد الدراسية

الأحد، 05 أبريل 2020 10:45 م
كلية التربية الرياضية بجامعة مطروح توفر أقراصا مدمجة للمواد الدراسية الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح
مطروح - حسن مشالي

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أكد الدكتور ياسر غنيم القائم بأعمال عميد كلية التربية الرياضية بنين، بجامعة مطروح، اليوم الأحد، أنه تم توفير أقراص مدمجة لجميع الفرق الدراسية، لضمان وصول المادة التعليمية للجميع، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة، بضرورة تيسير حصول جميع الطلاب على مختلف المواد التعليمية، وخاصة المقيمين بالمناطق النائية، والتي يتعذر توافر خطوط الإنترنت بها بصورة دائمة، في إطار تطبيق منظومة التعليم عن بُعد، في ظل الظروف الراهنة، ومساعي الدولة لمنع التجمعات، من أجل مواجهة فيروس كورونا والحد من إنتشاره.

وأوضح عميد كلية التربية الرياضية بمطروح،  أنه تم اتخاذ كل الإجراءات بعد قرار تعطيل الدراسة بالجامعات المصرية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وأنه على الطلاب الراغبين في الحصول على الأقراص المدمجة، التواصل مع رئيس اتحاد طلاب الكلية، كما تم توفير  نسخ منها بمكتب عميد الكلية.

من جانبه أكد رئيس جامعة مطروح، أنه يتابع كافة الإجراءات التي اتخذتها الجامعة، لمواجهة الأزمة الراهنة، والتعريف بالمنصات التعليمية المختلفة، والتي يتم من خلالها رفع كافة المقررات الدراسية، مع التنوع  في عرض المادة العلمية سواء بنظام " pdf "، أو شرح صوتي، بالإضافة لعروض الفيديو، مع إمكانية عمل التكليفات من المنزل وعدم الخروج، حفاظًا على صحة الجميع.

ووجه الدكتور مصطفى النجار، أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، بسرعة تجهيز المادة العلمية محملة على الأقراص  المدمجة، وتوزيعها على الطلاب الذين لا يتوفر لديهم إنترنت، لضمان وصول المقررات الدراسية لكافة  طلاب الجامعة.

 

 


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