اليوم السابع
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خالد صلاح
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قبرص: 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا بإجمالى 426

الأحد، 05 أبريل 2020 09:33 ص
قبرص: 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا بإجمالى 426 محاولات رصد مصابى فيروس كورونا
أ ش أ

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أعلنت السلطات القبرصية، اكتشاف 30 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورنا المستجد "كوفيد-19" ليصل إجمالى عدد الحالات إلى 426 حالة، منهم عشر حالات فى القواعد العسكرية البريطانية، و أوضحت وكالة الأنباء القبرصية أنه من بين الحالات الجديدة الـ 30، تم تتبع 13 شخصًا وتبين أن 3 أشخاص منهم يعيشون فى مدينة "أراديبو"، بينما سافر شخص واحد إلى الخارج، ويتم التحقيق فى السجل الطبى للحالات الـ 13 الأخرى.
 
تجدر الإشارة، إلى أن السلطات القبرصية بدأت يوم أمس السبت، إجراء فحوصات خاصة لأكبر منطقتين فى قبرص تضررتا بشكل خاص من فيروس كورونا المستجد، فى وقت تسيطر على السكان الخشية من تفشى الوباء الذى بات خارجا عن السيطرة منذ أسابيع عدة.
 
وأحصت مدينة "أراديبو" بجنوب شرق البلاد والتى تأوى 25 ألف نسمة، 29 إصابة معلنة بحسب رئيس بلديتها إيفانجيلوس إيفانجيليديس، من أصل 426 إصابة مسجّلة رسمياً فى قبرص.
 
وفى مدينة بافوس بجنوب غرب قبرص، حيث أُعلن عن 61 إصابة، أجرت السلطات أيضاً حملة فحوصات واسعة النطاق.
 
ولم تتأثر قبرص كما دول أخرى بوباء كورونا، لكن الحكومة فرضت تدابير صارمة على التنقل منها حظر التجوّل ليلا، ولم تعد تسمح للسكان بالخروج من منازلهم إلا مرة واحدة فى اليوم ولفترة زمنية محددة.
 
وعُلّقت الرحلات التجارية حتى 18 أبريل الجارى من وإلى الجزيرة المتوسطية التى تستقطب عدداً كبيراً من السياح.
 

قبرص

كورونا

فيروس كورونا

السلطات القبرصيه

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