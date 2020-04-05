فيديو.. 60 عائلة يمنية يعيشون فى مبنى تحت الإنشاء

هند المغربي

نشرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو لمبنى تحت الإنشاء لجأ إليه 60 عائلة يمنية نازحة تعيش فى هذا المبنى غير المكتمل، وأشارت المفوضية إلى أن توفير المأوى الملائم من أبرز المصاعب التى تواجه النازحين داخلياً فى اليمن، بما فى ذلك الآلاف الذين اضطروا للفرار من بيوتهم.

تقيم 60 عائلة يمنية نازحة في المبنى غير المكتمل الذي تشاهدونه في الفيديو.



توفير المأوى الملائم من أبرز المصاعب التي تواجه النازحين داخلياً في #اليمن، بما في ذلك الآلاف الذين اضطروا للفرار من بيوتهم إلى #مأرب.@UNHCRYemen pic.twitter.com/feOQdXN0Kv — مفوضية اللاجئين (@UNHCR_Arabic) April 5, 2020

وفى وقت سابق أوضحت مفوضية شئون اللاجئين أنه يحتاج أكثر من 80% من السكان فى اليمن إلى شكل من أشكال المساعدة، ويواجه 20 مليون شخص منهم انعدام الأمن الغذائى، ويحتاج 14 مليوناً إلى تدخل إنسانى عاجل، لافتة إلى أنه من المُقدّر أن يكون عدد النازحين داخلياً في اليمن قد وصل إلى نحو 4 ملايين شخص بحلول نهاية عام 2019، وأن يعود 1.2 مليون شخص من النازحين داخلياً إلى مناطقهم الأصلية في جميع أنحاء البلاد.