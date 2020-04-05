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فيديو.. اندلاع أعمال شغب فى سجن جنوب شرق تركيا

الأحد، 05 أبريل 2020 04:26 م
فيديو.. اندلاع أعمال شغب فى سجن جنوب شرق تركيا اللرئيس التركى رجب اردوغان
كتب مصطفى عنبر

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اندلعت أعمال شغب في سجن جنوب شرق تركيا، بعد أن أقرت لجنة العدل في البرلمان التركي يوم السبت مشروع قانون مثير للجدل سيطلق سراح ما يصل إلى 100 ألف سجين للحد من انتشار فيروس كورونا، بينما يترك الصحفيين والسجناء السياسيين في السجن.

وأفادت جريدة دوفار أنه تم رفض ما يقرب من 100 اقتراح لإجراء تعديلات في مشروع القانون من قبل حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي وحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد والحزب الخير.

 

وبعد فترة وجيزة من القرار، أفادت تقارير عن اندلاع أعمال شغب في السجن في مدينة باتمان ذات الأغلبية الكردية.

وحرصت جريدة أوزغور جونديم على توثيق الإضطرابات. حيث نشرت الجريدة على حسابها بـ تويتر لقطات فيديو لقوات الدرك التي تحركت باتجاه السجن. كشفت لقطات أخرى عن صعود الدخان من المنشأة في إشارة لإحتمالية اندلاع حريق في السجن.

 

 


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