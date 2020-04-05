فيديو.. اندلاع أعمال شغب فى سجن جنوب شرق تركيا

كتب مصطفى عنبر

اندلعت أعمال شغب في سجن جنوب شرق تركيا، بعد أن أقرت لجنة العدل في البرلمان التركي يوم السبت مشروع قانون مثير للجدل سيطلق سراح ما يصل إلى 100 ألف سجين للحد من انتشار فيروس كورونا، بينما يترك الصحفيين والسجناء السياسيين في السجن.

Yerel Kaynaklar, Tutuklu ve hükümlü aileleri cezaevi önünde toplanmaya başlandı. pic.twitter.com/OxvqRQac0R — Özgür Gündem (@OzgurrGundem) April 4, 2020

وأفادت جريدة دوفار أنه تم رفض ما يقرب من 100 اقتراح لإجراء تعديلات في مشروع القانون من قبل حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي وحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد والحزب الخير.

Yerel Kaynaklar, Tutuklu ve hükümlü aileleri cezaevi önünde toplanmaya başlandı. pic.twitter.com/OxvqRQac0R — Özgür Gündem (@OzgurrGundem) April 4, 2020

وبعد فترة وجيزة من القرار، أفادت تقارير عن اندلاع أعمال شغب في السجن في مدينة باتمان ذات الأغلبية الكردية.

Batman cezaevine yoğun ambulans gelişi var.cezaevi yönetiminden herhangi bir açıklama yapılmıyor.

Tutuklu yakınlarıyla tedirgin bekleyişimiz devam ediyor.#BatmanCezaevindeYangın pic.twitter.com/85Tpb01wXa — Dr.Mehmet DEMİR (@DrMehmetDemir1) April 4, 2020

وحرصت جريدة أوزغور جونديم على توثيق الإضطرابات. حيث نشرت الجريدة على حسابها بـ تويتر لقطات فيديو لقوات الدرك التي تحركت باتجاه السجن. كشفت لقطات أخرى عن صعود الدخان من المنشأة في إشارة لإحتمالية اندلاع حريق في السجن.