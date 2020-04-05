فيديو.. انتظام حركة المرور فى شارع فيصل رغم كثافة العاصفة الترابية

كتب ــ محمد أبو عوض

انتظمت الحالة المرورية، في شارع فيصل، اليوم الأحد، على طول الطريق منذ بدايته حتى نهايته ومطلع كوبري فيصل، كما شهد الطريق فى الاتجاهين سيولة مرورية، فيما لم تؤثر انتشار العاصفة الترابية في حركة السيارات، وانتشر رجال المرور فى الميادين لمتابعة سير الحركة المرورية، وضبط مخالفات تعطيل حركة المرور وركن السيارات صف ثانى فى الشارع.

شهدت الطرق الرئيسية فى محافظتى القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى، من صباح اليوم الأحد، انتظاما بحركة المرور وسط تواجد أمنى فى الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين، عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين، وسحب أى كثافات مرورية، وإزالة أى معوقات مرورية .

وظهر انتظام بحركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.