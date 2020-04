عمدة لندن عن وفيات كورونا: أنا مدمر والحياة الآن تتوقف على البقاء فى البيت

أعرب صادق خان، عمدة لندن، عن حزنه الشديد بعد علمه بوفاة خمسة من عمال الحافلات في لندن عقب تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا، وغرد عمدة لندن على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، منذ قليل، قائلا: "أنا مدمر تمامًا عندما علمت أن خمسة من عمال الحافلات في لندن فقدوا حياتهم بعد أن ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا بسبب تحركهم في الشوارع".

I’m absolutely devastated to hear that five London bus workers have lost their lives after testing positive for coronavirus. My thoughts are with their loved ones.



Londoners, please follow the rules. Stay at home unless your travel is genuinely essential. Lives depend on it. pic.twitter.com/meYeP2b0YH