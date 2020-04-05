اليوم السابع
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عمدة لندن عن وفيات كورونا: أنا مدمر والحياة الآن تتوقف على البقاء فى البيت

الأحد، 05 أبريل 2020 12:21 م
عمدة لندن عن وفيات كورونا: أنا مدمر والحياة الآن تتوقف على البقاء فى البيت عمدة لندن
كتب محمد شعلان

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أعرب صادق خان، عمدة لندن، عن حزنه الشديد بعد علمه بوفاة خمسة من عمال الحافلات في لندن عقب تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا، وغرد عمدة لندن على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، منذ قليل، قائلا: "أنا مدمر تمامًا عندما علمت أن خمسة من عمال الحافلات في لندن فقدوا حياتهم بعد أن ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا بسبب تحركهم في الشوارع".

 

 

وناشد صادق خان، في تغريده عبر "تويتر" سكان المدينة بعدم الخروج من بيوتهم للحفاظ عليهم من خطر الإصابة، موجها الكلام لهم: "سكان لندن ، يرجى اتباع القواعد. ابق في المنزل ما لم تكن سفرك ضروريًا حقًا. تعتمد الحياة على ذلك".

 

وفي وقت سابق، قال عمدة لندن ، إن الشرطة يمكن أن تستخدم سلطات الطوارئ لفرض القواعد المتعلقة بالمسافة الاجتماعية وتقليل الانتشار الإضافي لفيروس كورونا ، وسط مخاوف بشأن رسائل مختلطة من الحكومة المركزية بشأن هذه القضية.

 

وقالت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية إن صادق خان حث الناس على البقاء في المنزل إذا كان ذلك ممكنًا، بعد مشاهد ازدحام الشواطئ والحدائق خلال عطلة نهاية الأسبوع ، والمخاوف من أن يفر الأشخاص من المدن إلى مناطق نائية في المملكة المتحدة مما قد يؤثر سلبا على الخدمات الصحية المحلية الأقل موارد.

 

وصرح لبرنامج أندرو مار على بي بي سي: "رسالتي إلى جميع المشاهدين بسيطة: لقد تغيرت الحياة ، وعلينا القيام بالأمور بشكل مختلف لفترة من الوقت الآن". "التفاعل الاجتماعي يؤدي إلى انتشار المرض ويؤدي إلى الموت. لا تغادر منزلك إلا إذا كنت مضطرًا حقًا ".

 

وتعانى لندن  منذ عدة أسابيع م مثل بقية المملكة المتحدة  من انتشار الفيروس التاجي ، وبينما انخفض استخدام وسائل النقل العام بشكل حاد وأغلقت الحانات والنوادي والمطاعم وأماكن أخرى يوم الجمعة ، توافد الناس في العاصمة نهاية هذا الأسبوع إلى الحدائق والأسواق ووجهات أخرى.


عمدة لندن

بريطانيا

كورونا

فيروس كورونا

عمال حافلات

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