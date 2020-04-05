عدد المتعافين من كورونا حول العالم يتجاوز 253 ألفًا والصين في المرتبة الأولى

إبراهيم سعيد

بلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد حول العالم 253 ألفا و597 أكثر من مليون و200 ألف مصاب ونحو 65 ألف حالة وفاة بكورونا في العالم.

فيما رصدت مواقع لتسجيل إصابات كورونا المستجد حول العالم وصول العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس التاجي إلى مليون ومائتي ألف إصابة، كما رصدت اقتراب عدد المتعافين من 250 ألف شخص.، ووصول عدد الضحايا إلى 65 ألف.

ووفق البيانات التحليلية لمواقع الرصد، ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر قائمة الدول الأكثر إصابة بإجمالى 311.637 إصابة، ووفيات 8.454 ، واحتلت إسبانيا المركز الثانى بإجمالى إصابات 126 ألف، في حين سجلت الوفيات 15.362 حالة.

وفى وقت سابق كشف صحيفة south china post أن منظمة الصحة العالمية غيرت مسارها حول نصائحها الخاصة بأوقات ارتداء كمامة الوجه للأصحاء في إطار الوقاية من العدوى بفيروس كورونا، وأكدت المنظمة إنها تدعم المبادرات الحكومية التي تتطلب أو تشجع ارتداء الناس للأقنعة مما يشير إلى تحول كبير عن النصيحة السابقة وسط تفشي وباء فيروس كورونا

وأضافت منظمة الصحة العالمية أنه يجب ترك الأقنعة الجراحية" الكمامات الطبية" للعاملين بمجال الرعايه الصحية من أطباء وتمريض في حين يجب على الجمهور استخدام القماش أو أغطية الوجه محلية الصنع بشكل رئيسي.