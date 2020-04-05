طيران الإمارات تتخذ تدابير احترازية استعداداً لاستئناف رحلاتها

اتخذت طيران الإمارات، جملة من التدابير الوقائية فى جميع رحلاتها المزمع تنظيمها ابتداء من يوم الغد، نحو عدد من الوجهات الأوروبية، احترازاً من تفشى فيروس كورونا وحماية للمسافرين وأطقم الطائرة.

ومنعت الشركة توفير الجرائد والمجلات وغيرها من المواد المطبوعة على متن رحلاتها الاستثنائية التي تقرر تنظيمها ابتداء من الغد إلى عدد من الوجهات.

وأوضحت طيران الإمارات على موقعها الإلكتروني، أنها قررت أيضاً تعديل طريقة تقديم وتغليف الوجبات والمشروبات على متن الطائرة، بهدف التقليل من لمس الموظفين أو المضيفات لها أثناء تقديمها، منعاً لانتقال العدوى بين المتواجدين في هذه الرحلات من المسافرين أو أطقم الخدمة.

وقالت الناقلة، إن صالات الإمارات في المطار وخدمة السيارة مع سائق المخصصة لركاب الدرجتين الأولى ودرجة رجال الأعمال، غير متوفرة خلال هذه الفترة فقط،

مشيرة إلى أن جميع طائرات طيران الإمارات تخضع لعمليات تنظيف وتعقيم محسنة في دبي بعد كل رحلة.

ودعت الشركة، المسافرين الراغبين في الحجز على إحدى هذه الرحلات إلى التحقق من الأهلية من خلال مراجعة إرشادات حكومة البلد المعني ومعايير الدخول على صفحة معلومات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا)، لضمان المقدرة على السفر، لافتة إلى أن المسافرين ليسوا بحاجة للاتصال بسفاراتهم للحصول على أي أذونات أو وثائق سفر أخرى.

كما طالبت الراغبين بالسفر إلى الحضور مبكراً للمطار، بنحو 3 ساعات لإنجاز إجراءات السفر إلى مبنى الركاب رقم 2 بالمطار، لتجنب أي تأخير مع ضرورة ارتداء أقنعة الوجه والقفازات والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي تجنباً لانتشار الفيروس، مذكرة بأن جميع المسافرين سيخضعون لإجراءات الفحص الحراري بالمطار.

وكانت شركة طيران الإمارات قد حصلت، على الموافقات لنقل المسافرين من الدولة إلى بعض الوجهات اعتباراً من يوم الغد، لعدد من الوجهات حيث ستكون أولى الرحلات من دبي إلى كل من: مطار هيثرو، وفرانكفورت، وباريس، وزيوريخ، وبروكسل.