اليوم السابع
Ads
الأحد، 05 أبريل 2020 08:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

ضبط نائب نقيب المعلمين في الأردن لخرقه أمر منع التجول

الأحد، 05 أبريل 2020 07:13 م
ضبط نائب نقيب المعلمين في الأردن لخرقه أمر منع التجول النواصرة
كتب- هاشم الفخراني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف مصدر أمني مساء الأحد، عن ضبط نائب نقيب المعلمين "ناصر النواصرة" بسبب مخالفته أوامر الدفاع وحظر التجول، بحسب صحيفة الراي الأردنية.

وقال المصدر، إنه تم ضبط "النواصرة" وحجز سيارته لمخالفة حظر التجول، وسيتم تحويل مركبته إلى ساحة الحجز.

وكان الجيش الأردني بدأ بعملية إخلاء 304 أشخاص كانوا قيد الحجر في فنادق العاصمة عمان ومدينة البتراء بعد ثبوت عدم إصابتهم بفيروس كورونا، وقال مدير صحة العقبة بالأردن إبراهيم المعايعة، إن 13 شخصًا خرجوا،  من الحجر الصحى فى العقبة.

وأشار مدير صحة العقبة -حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية- إلى أن اثنين فقط من الذين تم إخراجهم من الحجر، من سكان العقبة، وأن الباقين من محافظات أخرى، لافتًا إلى أنهم وقعوا على تعهد بالبقاء بالحجر المنزلى لمدة 14 يومًا أخرى.

يذكر أن عدد الأشخاص المتواجدين داخل الحجر الصحي في العقبة بلغ 157 شخصًا، ووزعت مديرية صحة العقبة 25 طاقمًا صحيًا على المعابر الحدودية، وتعاملت مع البواخر السياحية وطواقمها وتعقيمها، كما تم تجهيز غرف عزل وحجر في مطار الملك الحسين الدولي بالعقبة.

وكان وزير الإعلام الأردنى أمجد العضايلة، قال إن الأمور تسير بشكل جيد والحالات المصابة بفيروس كورونا في المعدل الطبيعى، مضيفًا أن الأردن اتخذ العديد من الإجراءات لمنع هذا الوباء وكان لها أثر إيجابى.

وأضاف وزير الإعلام الأردنى، خلال اتصال هاتفى لقناة إكسترا نيوز، أن من يخالف قرار حظر التجول يغرم غرامة مالية قدرها 100 دينار حال الخروج خلال الحظر، مضيفًا أن إجراءات الحظر تهدف لمنح الفرق الطبية والأجهزة الأمنية تسهيلات في التحرك.

 


الأردن

منع التجول

المعلمين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء حظر التجوال فى البلاد لليوم الثانى عشر وانتشار شرطى مكثف بالشوارع

بدء حظر التجوال فى البلاد لليوم الثانى عشر وانتشار شرطى مكثف بالشوارع

أخبار مصر اليوم.. الرئيس السيسي يدير أزمة كورونا ميدانيا

أخبار مصر اليوم.. الرئيس السيسي يدير أزمة كورونا ميدانيا

طبيب بجامعة هارفارد :انتقال فيروس كورونا بالنفس وأثناء الكلام.. فيديو

طبيب بجامعة هارفارد :انتقال فيروس كورونا بالنفس وأثناء الكلام.. فيديو

"اليوم السابع" يطلق مبادرة "ادعم الجيش الأبيض" تقديرًا لدورهم فى معركة كورونا.. شركات كبرى ومؤسسات أعمال تشارك بتخفيضات وعروض للأطباء وهيئات التمريض.. خالد صلاح: رجال الأعمال يدعمون الدور الوطنى للجيش الأبيض

"اليوم السابع" يطلق مبادرة "ادعم الجيش الأبيض" تقديرًا لدورهم فى معركة كورونا.. شركات كبرى ومؤسسات أعمال تشارك بتخفيضات وعروض للأطباء وهيئات التمريض.. خالد صلاح: رجال الأعمال يدعمون الدور الوطنى للجيش الأبيض

فيديو.. تجربة محمد صلاح عثرة فى طريق مفاوضات الأهلى مع طاهر محمد طاهر

فيديو.. تجربة محمد صلاح عثرة فى طريق مفاوضات الأهلى مع طاهر محمد طاهر

حرب الكمامات وأجهزة التنفس تشتعل بين الدول.. فيديو

حرب الكمامات وأجهزة التنفس تشتعل بين الدول.. فيديو

س و ج.. ما هو مصير إكرامي وفتحي وعاشور بعد الرحيل من الأهلي؟

س و ج.. ما هو مصير إكرامي وفتحي وعاشور بعد الرحيل من الأهلي؟

فيديو.. هل توقف "بلازما المتعافين" زحف كورونا حول العالم؟

فيديو.. هل توقف "بلازما المتعافين" زحف كورونا حول العالم؟

شاهد.. الزواج فى زمن الكورونا.. زفاف بدون معازيم والحفلة فوتوسيشن بالتجمع

شاهد.. الزواج فى زمن الكورونا.. زفاف بدون معازيم والحفلة فوتوسيشن بالتجمع

بنك القاهرة: اكتشاف مصاب بكورونا فى المقر الرئيسى وإجراءات احترازية للمواجهة

بنك القاهرة: اكتشاف مصاب بكورونا فى المقر الرئيسى وإجراءات احترازية للمواجهة

جمارك الإسكندرية أفرجت عن سيارات بـ5 مليارات و174 مليون جنيه في مارس الماضي

جمارك الإسكندرية أفرجت عن سيارات بـ5 مليارات و174 مليون جنيه في مارس الماضي

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 5-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 5-4-2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة