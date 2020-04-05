ضبط مصنع غير مرخص يستعمل عبوات مستخدمة لتعبئة العصير بسوهاج

سوهاج - عمرو خلف

أعلنت مديرية الصحة بسوهاج، فى بيان لها، عن ضبط 31406 زجاجة فارغة بأحد المصانع معدة ومجهزة لتعبئة العصير سبق استخدامها، وذلك فى حملة لمكتب مراقبة الاغذبة بمركز أخميم، بناء على توجيهات الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق ومصانع الأغذية، وضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية.

وتمكنت الحملة من ضبطها والتحفظ عليها داخل المصنع قبل استعمالها وتم غلقه بمعرفة الوحدة المحلية لمجلس قروى نيدة، وتشميعه بالشمع الأحمر، حيث إن المصنع يقع بجوار المقابر ويمثل خطرا داهما على الصحة العامة، كما تم تحريرعدد 2 محضر شهادات صحية ونظافة، وقد تحرر محضر َوجار عرض المتهمين على النيابة العامة تحت إشراف مجدي هدهد مراقب أول الأغذية بالإدارة الصحية بأخميم، وعمر محمد أحمد ومحمود سلامة مفتشى الغذية بأخميم.

وفى وقت سابق وجهت إدارة التفتيش والصيدلة بمديرية الصحة بمحافظة سوهاج بإشراف الدكتور هاني جميعة وكيل الوزارة في إطار التوجيهات بتكثيف الحملات الرقابية على الصيدليات حملة بمدينة طهطا أسفرت عن إغلاق 5 صيدليات إداريا لعدم تبليغ إدارة الصيدلة.

وعلى جانب آخر وبتوجيهات من هيئة الرقابة الإدارية لضبط المخالفين تم القيام بحملات تفتيشية مفاجئة على الصيدليات بمركز سوهاج وطما وطهطا والبلينا تم المرور على الصيدليات، وأسفرت الحملات عن ضبط أصناف مجهولة المصدر غير مصرح بتداولها داخل البلاد وتم ضبط أدوية مؤثرة على الصحة النفسية جدول أول وجدول ثان بدون فواتير، وتم عمل المحاضر اللازمة حيال المخالفات.