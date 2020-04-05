اليوم السابع
Ads
الأحد، 05 أبريل 2020 09:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط مصنع غير مرخص يستعمل عبوات مستخدمة لتعبئة العصير بسوهاج

الأحد، 05 أبريل 2020 08:30 م
ضبط مصنع غير مرخص يستعمل عبوات مستخدمة لتعبئة العصير بسوهاج جانب من الحملة
سوهاج - عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مديرية الصحة بسوهاج، فى بيان لها، عن ضبط 31406 زجاجة فارغة بأحد المصانع معدة ومجهزة لتعبئة العصير سبق استخدامها، وذلك فى حملة لمكتب مراقبة الاغذبة بمركز أخميم، بناء على توجيهات  الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق ومصانع الأغذية، وضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية.

وتمكنت الحملة من ضبطها والتحفظ عليها داخل المصنع قبل استعمالها وتم غلقه بمعرفة الوحدة المحلية لمجلس قروى نيدة، وتشميعه بالشمع الأحمر، حيث إن المصنع يقع بجوار المقابر ويمثل خطرا داهما على الصحة العامة، كما تم تحريرعدد 2 محضر شهادات صحية ونظافة، وقد تحرر محضر َوجار عرض المتهمين على النيابة العامة تحت إشراف مجدي هدهد مراقب أول الأغذية بالإدارة الصحية بأخميم، وعمر محمد أحمد ومحمود سلامة مفتشى الغذية بأخميم.

وفى وقت سابق وجهت إدارة التفتيش والصيدلة بمديرية الصحة بمحافظة سوهاج بإشراف الدكتور هاني جميعة وكيل الوزارة في إطار التوجيهات بتكثيف الحملات الرقابية على الصيدليات حملة بمدينة طهطا أسفرت عن إغلاق 5 صيدليات إداريا لعدم تبليغ إدارة الصيدلة.

وعلى جانب آخر وبتوجيهات من هيئة الرقابة الإدارية لضبط المخالفين تم القيام بحملات تفتيشية مفاجئة على الصيدليات بمركز سوهاج وطما وطهطا والبلينا تم المرور على الصيدليات، وأسفرت الحملات عن ضبط أصناف مجهولة المصدر غير مصرح بتداولها داخل البلاد وتم ضبط أدوية مؤثرة على الصحة النفسية جدول أول وجدول ثان بدون فواتير، وتم عمل المحاضر اللازمة حيال المخالفات.


سوهاج

الصحة

اخميم

مراقبة الاغذية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صدمة.. انتحار طبيب نادي ريمس الفرنسي بعد إصابته بكورونا

صدمة.. انتحار طبيب نادي ريمس الفرنسي بعد إصابته بكورونا

بدء حظر التجوال فى البلاد لليوم الثانى عشر وانتشار شرطى مكثف بالشوارع

بدء حظر التجوال فى البلاد لليوم الثانى عشر وانتشار شرطى مكثف بالشوارع

أخبار مصر اليوم.. الرئيس السيسي يدير أزمة كورونا ميدانيا

أخبار مصر اليوم.. الرئيس السيسي يدير أزمة كورونا ميدانيا

طبيب بجامعة هارفارد :انتقال فيروس كورونا بالنفس وأثناء الكلام.. فيديو

طبيب بجامعة هارفارد :انتقال فيروس كورونا بالنفس وأثناء الكلام.. فيديو

"اليوم السابع" يطلق مبادرة "ادعم الجيش الأبيض" تقديرًا لدورهم فى معركة كورونا.. شركات كبرى ومؤسسات أعمال تشارك بتخفيضات وعروض للأطباء وهيئات التمريض.. خالد صلاح: رجال الأعمال يدعمون الدور الوطنى للجيش الأبيض

"اليوم السابع" يطلق مبادرة "ادعم الجيش الأبيض" تقديرًا لدورهم فى معركة كورونا.. شركات كبرى ومؤسسات أعمال تشارك بتخفيضات وعروض للأطباء وهيئات التمريض.. خالد صلاح: رجال الأعمال يدعمون الدور الوطنى للجيش الأبيض

فيديو.. تجربة محمد صلاح عثرة فى طريق مفاوضات الأهلى مع طاهر محمد طاهر

فيديو.. تجربة محمد صلاح عثرة فى طريق مفاوضات الأهلى مع طاهر محمد طاهر

حرب الكمامات وأجهزة التنفس تشتعل بين الدول.. فيديو

حرب الكمامات وأجهزة التنفس تشتعل بين الدول.. فيديو

س و ج.. ما هو مصير إكرامي وفتحي وعاشور بعد الرحيل من الأهلي؟

س و ج.. ما هو مصير إكرامي وفتحي وعاشور بعد الرحيل من الأهلي؟

فيديو.. هل توقف "بلازما المتعافين" زحف كورونا حول العالم؟

فيديو.. هل توقف "بلازما المتعافين" زحف كورونا حول العالم؟

شاهد.. الزواج فى زمن الكورونا.. زفاف بدون معازيم والحفلة فوتوسيشن بالتجمع

شاهد.. الزواج فى زمن الكورونا.. زفاف بدون معازيم والحفلة فوتوسيشن بالتجمع

بنك القاهرة: اكتشاف مصاب بكورونا فى المقر الرئيسى وإجراءات احترازية للمواجهة

بنك القاهرة: اكتشاف مصاب بكورونا فى المقر الرئيسى وإجراءات احترازية للمواجهة

جمارك الإسكندرية أفرجت عن سيارات بـ5 مليارات و174 مليون جنيه في مارس الماضي

جمارك الإسكندرية أفرجت عن سيارات بـ5 مليارات و174 مليون جنيه في مارس الماضي

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة