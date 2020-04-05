اليوم السابع
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ضبط سرنجات وكمامات وكحول إيثلي مجهول المصد بـ 3 محال وصيدلية بكفر شكر

الأحد، 05 أبريل 2020 12:31 م
ضبط سرنجات وكمامات وكحول إيثلي مجهول المصد بـ 3 محال وصيدلية بكفر شكر عربي عبد الحليم وكيل وزارة التموين بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية بقيادة عربي عبد الحليم مديري المديرية، حملة مكبرة بالتنسيق مع التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة والسكان، على محال المستلزمات الطبية والصيدليات بنطاق مدينة كفر شكر بالقليوبية، وذلك في إطار خطة الدولة للسيطرة على الأسواق وعدم ترك المواطن فريسة لجشع بعض التجار والتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المعروضة للجمهور.

وأسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر، محضران لمحلات مستلزمات طبية وثالث لصيدلية، حيث تم ضبط 4200 سرنجة مجهولة المصدر، و106 كمامة، و46 ترمومتر، و39 عبوة جل مطهر مجهول المصدر، و360 جوانتي، و43 عبوة كحول إيثيلي مجهول المصدر، و5 عبوات أخرى بلستيك 80 ملل، بمحلان لبيع المستلزمات.

كما أسفرت الحملة بالصيدلية عن ضبط 12 عبوة كحول إيثيلي مجهول المصدر، و100 قفاز طبي لا توجد به فاتورة رسمية، وكذلك 200 كمامة، وجركن عبوة 1 لتر من الكحول الإيثيلي مجهول المصدر، حيث تم تحرير محاضر بالمخالفات التي تم رصدها وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ اللازم حيالها.

وأكد عربي عبد الحليم وكيل وزارة التموين التجارة الداخلية بالقليوبية، أن جميع المخابز بالقليوبية تعمل بصفة مستمرة جميع أيام الأسبوع وكذلك التجار التموينية وجمعيتي، لتغطية احتياجات المواطنين على مدار الأسبوع، مشيرًا إلى أنه يبلغ الإنتاج اليومي من الخبز المدعم 18 مليون رغيف يوميًا، موضحًا أن تم التنبيه على سرعة توزيع الخبز ومنع وجود تجمعات للمواطنين أمام المخابز وتجار التموين.

وأضاف في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه تم تحرير 600 محضر للمخالفين خلال الحملات التي تمت على مدار 12 يوم متواصل، تضمنت تلك المخالفات عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأعلى من التسعيرة المقررة، إلى جانب مزاولة النشاط بدون ترخيص، كما تم تحرير 250 مخالفة للمخابز تنوعت ما بين نقص وزن ومخالفة للمواصفات المقررة، وبيع دقيق بالسوق السوداء.


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صيدليات

محال مستلزمات طبية

كفر شكر

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