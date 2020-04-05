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صور.. مكاتب البريد بالشرقية تسلم المعاشات عبر المدارس ومراكز شباب معقمة

الأحد، 05 أبريل 2020 04:43 م
صور.. مكاتب البريد بالشرقية تسلم المعاشات عبر المدارس ومراكز شباب معقمة صرف معاش المواطنين بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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انتظمت إجراءات صرف معاش فئة 1000 جنيها ، وحتى 2000 جنيها ، والتى بدأت اليوم الاحد الموافق ٥ من أبريل والمستمرة حتى يوم الثلاثاء الموافق ٧ من ابريل ٢٠٢٠ ، من الساعه ٨ صباحا وحتى الثالثه عصراً ، من خلال59 منفذ جديد (مدارس - معاهد ازهريه - مراكز شباب) تم تجهيزها وتأمينها من قبل الشرطة بمختلف مراكز ومدن المحافظه بجانب مكاتب البريد وماكينات الصراف الآلى ، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين فوق الستين ولمنع التزاحم حفاظاً على سلامتهم من العدوى بالأمراض الفيروسيه وخاصه فيروس كورونا المستجد.

من خلال 328 مكتب بريد و 11 ماكينة صرف آلى بجانب 59 منفذ صرف جديد وجارى فتح منافذ صرف جديده لتخفيف حده التكدس والزحام امام مكاتب البريد وماكينات الصراف الالى وحفاظا على سلامتهم وصحتهم وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التى وضعتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

فاستقلبت المدارس ومكاتب البريد والمدارس ومراكز الشباب وقاعات مجالس مدن بمراكز ومدن المحافظة ( صان الحجر / فاقوس/ ابوكبير/ههيا / ديرب نجم / الحسينية/ بلبيس ) ارباب المعاشات وسط اجواء من التعقيم والتنظيم دون تواجد اى تزاحم او تكدس لتيسير اجراءات صرف المعاش حرصا على صحتهم وسلامتهم من العدوى بالفيروسات.

وقام رؤساء المراكز والمدن والاحياء باجراء عملية التطهير والتعقيم بالمدارس والاماكن المخصصه لصرف المعاشات قبل وبعد تواجد المترددين مع مراعاة وجود مسافات بينية مناسبة بين المواطنين وتجهيز أماكن مناسبة للانتظار واتخاذ كافه الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من العدوى بالأمراض لافتا انه تم إقامة خيام وتوفير كراسى أمام المكاتب والمدارس المخصصه لصرف المعاشات وتزويد كلا منها بمندوب لتيسير اجراءات صرف المعاش وضرورة المتابعة الميدانية أمام مكاتب البريد لاجراء تنظيم دخول المواطنين والتصدى لأى مشكلة وحلها فورا.

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نظاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .

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صرف معاش المواطنين بالشرقية

 

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صرف معاش المواطنين بالشرقية

 

 

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صرف معاش المواطنين بالشرقية

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صرف معاش المواطنين بالشرقية

 

 


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