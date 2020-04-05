اليوم السابع
Ads
الأحد، 05 أبريل 2020 11:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ المنيا: تجهيز المساعدات العينية لتوزيعها علي القرى الأكثر احتياجا

الأحد، 05 أبريل 2020 11:03 ص
صور.. محافظ المنيا: تجهيز المساعدات العينية لتوزيعها علي القرى الأكثر احتياجا اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا
المنيا – حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن المحافظة مستمره في توفير كافة سبل الدعم للقري الأكثر احتياجا كمساعدات عينية بجميع مراكز المحافظة، مؤكدا أن الاهتمام بالمواطنين وتوفير كافة احتياجاتهم من السلع والمواد الغذائية من أولويات العمل، تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية لتقديم الدعم والمساندة للمواطنين من الاكثر احتياجا وخاصه فى مثل هذه الظروف الطارئه للخروج بالوطن من هذه الازمة.
 
تابع المحافظ، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود ابوزيد، كافة التجهيزات الخاص بتلك المساعدات حيث تم تجهيز 800 كجم بطاطس – 800 كرتونه مواد غذائية – 200 حقيبة منظفات طبيه – شنط مواد غذائيه ، 400 عبوه كلور، على ان يتم توزيعها على الاسر الأكثر احتياجا بعدد من القري الأكثر احتياجا والاسر التي تم وضعها تحت الحجز الصحي المنزلي بقريتي القيس وابوجرج بالإضافة لأرسال مساعدات عينيه للأطفال بمؤسستي البنين والبنات. 
 
أكد المحافظ، أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مسخرة لتلبية احتياجات المواطنين، مناشدا، جميع المواطنين بالالتزام داخل منازلهم، حفاظا على سلامتهم، مشيرا إلي ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الصحية الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
 
و تم توزيع 1000 كرتونة من المواد الغذائية كمساعدات عينية، لجميع الأسر التي تم وضعها تحت الحجر الصحي المنزلي بقريتي القيس وأبو جرج بمركز بنى مزار ويبلغ عددهم 232 مواطنا، الى جانب توزيع عدد من المساعدات على مجموعة من الاسر الأكثر احتياجا بالقريتين.
 
 
FB_IMG_1586075855522
 
 
FB_IMG_1586075857826
 
 
FB_IMG_1586075860096
 
 
FB_IMG_1586075862393
 
 

اخبار المحافظات

اخبار المنيا

كرونا

القرى الاكثر احتياجا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. ماذا فعل كورونا فى مشاهير العالم؟

فيديو.. ماذا فعل كورونا فى مشاهير العالم؟

الكساد على الأبواب.. هل يضرب كورونا العالم بأسوأ أزمة اقتصادية فى التاريخ؟ فيديو

الكساد على الأبواب.. هل يضرب كورونا العالم بأسوأ أزمة اقتصادية فى التاريخ؟ فيديو

التموين للمواطنين: اطمئنوا مخزون السلع آمن وتكفى لأكثر من 4 أشهر

التموين للمواطنين: اطمئنوا مخزون السلع آمن وتكفى لأكثر من 4 أشهر

فيديو.. علماء النعجة دوللى يكتشفون علاج كورونا

فيديو.. علماء النعجة دوللى يكتشفون علاج كورونا

التعليم تنشر فيديو يوضح طريقة إعداد المشروع البحثى لطلاب النقل

التعليم تنشر فيديو يوضح طريقة إعداد المشروع البحثى لطلاب النقل

اعرف حقك.. 8 حقوق أساسية تتمتع بهم كمستهلك

اعرف حقك.. 8 حقوق أساسية تتمتع بهم كمستهلك

رئيس جامعة المنصورة: إنشاء 4 خطوط إنتاج "كمامات طبية" لمواجهة كورونا

رئيس جامعة المنصورة: إنشاء 4 خطوط إنتاج "كمامات طبية" لمواجهة كورونا

12 معلومة عن مقبرة الملكة مرس عنخ الثالثة حفيدة خوفو

12 معلومة عن مقبرة الملكة مرس عنخ الثالثة حفيدة خوفو

تعرف على المرتب الجديد بعد حركة يوليو القادم لترقية ربع مليون موظف

تعرف على المرتب الجديد بعد حركة يوليو القادم لترقية ربع مليون موظف

انتهاء اليوم الحادى عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

انتهاء اليوم الحادى عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

تعرف على العقوبة التأديبية للمسئول المتورط فى إهدار المال العام

تعرف على العقوبة التأديبية للمسئول المتورط فى إهدار المال العام

الخدمات والجهات الملزمة قانونا بالدفع غير النقدى والحوافز المطروحة للتفعيل

الخدمات والجهات الملزمة قانونا بالدفع غير النقدى والحوافز المطروحة للتفعيل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة