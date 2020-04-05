صور.. محافظ المنيا: تجهيز المساعدات العينية لتوزيعها علي القرى الأكثر احتياجا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن المحافظة مستمره في توفير كافة سبل الدعم للقري الأكثر احتياجا كمساعدات عينية بجميع مراكز المحافظة، مؤكدا أن الاهتمام بالمواطنين وتوفير كافة احتياجاتهم من السلع والمواد الغذائية من أولويات العمل، تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية لتقديم الدعم والمساندة للمواطنين من الاكثر احتياجا وخاصه فى مثل هذه الظروف الطارئه للخروج بالوطن من هذه الازمة.

تابع المحافظ، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود ابوزيد، كافة التجهيزات الخاص بتلك المساعدات حيث تم تجهيز 800 كجم بطاطس – 800 كرتونه مواد غذائية – 200 حقيبة منظفات طبيه – شنط مواد غذائيه ، 400 عبوه كلور، على ان يتم توزيعها على الاسر الأكثر احتياجا بعدد من القري الأكثر احتياجا والاسر التي تم وضعها تحت الحجز الصحي المنزلي بقريتي القيس وابوجرج بالإضافة لأرسال مساعدات عينيه للأطفال بمؤسستي البنين والبنات.

أكد المحافظ، أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مسخرة لتلبية احتياجات المواطنين، مناشدا، جميع المواطنين بالالتزام داخل منازلهم، حفاظا على سلامتهم، مشيرا إلي ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الصحية الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

و تم توزيع 1000 كرتونة من المواد الغذائية كمساعدات عينية، لجميع الأسر التي تم وضعها تحت الحجر الصحي المنزلي بقريتي القيس وأبو جرج بمركز بنى مزار ويبلغ عددهم 232 مواطنا، الى جانب توزيع عدد من المساعدات على مجموعة من الاسر الأكثر احتياجا بالقريتين.