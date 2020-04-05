صور.. مجلس مدينة الأقصر يستكمل حملات التعقيم والتطهير لمكافحة فيروس كورونا

الأقصر – أحمد مرعى

واصل رجال مجلس مدينة الأقصر، اليوم الأحد، أعمال التعقيم والتطهير بشوارع محافظة الأقصر لمكافحة إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث أعلن شعبان طايع رئيس حي المطار، عن إستكمال رش وتعقيم شوارع الحي المختلفة بالمواد المطهره والتي إستهدفت الأماكن التالية:- (نجع البنى القديم ناحية طريق السوفيتل ثم التوجة الى مدخل دير الشايب وصولا حتى الفرقة 15 ثم التوجة الى نجع البنى الجديد أيضاً).

وإستكملت رئاسة حي المطار مهامها في نجع الترعة الغربية حتى مدرسة الإمام الحسينى، ثم التوجة إلى مدخل حى المطار عن طريق الزناقطة، بالإضافة إلى عمل الوردية الليلية لنظافة مدخل بوابة المطار حتى ميدان النافورة وجارى العمل لنظافة وغسيل الكبارى بطريق المطار مع عمل المكنسة الالى حتى بوابة المطار، يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وتعليمات العميد أيمن الشريف رئيس المدينة.

ومن جانبه قال العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، أنه تواصلت الحملات للتعقيم ففى حي المطار قامت رئاسة الحى تحت إشراف ومتابعة شعبان طايع رئيس الحي بمباشرة أعمال التطهير والتعقيم، وأوضح رئيس الحى أنه تم رش ونظافة الشوارع، لافتاً أن أعمال النظافة بالوردية الليلية إستهدفت اليوم نجع عطيتو وسليمان ونجع ريان ونجع غنيم، أما أعمال الرش والتطهير والتعقيم إستهدفت الاماكن الاتية (نجع الفاخورة ثم التوجة الى مدخل نجع العرب من امام قيادة القوات الجوية ثم التوجة الى شارع مدخل حى المطار التابعين لمنطقة المطار حتى مدخل البحاروة)، أما في حي شمال قامت رئاسة الحى تحت إشراف ومتابعة أحمد زين بتنفيذ حملة نظافة ورش وغسيل ورفع تراكمات واكوام قمامة بالتنسيق مع المنظومة ودخول المكنسة الالي والتي استهدفت شارع الهيلتون وبولا والمكتبة والكومنولث، وشملت الحملة شوارع الهليتون وصولا إلى منطقة السيد يوسف وسياله بدران والنوافل وميدان العمده أما حملة الرش والتطهير استهدفت مناطق البهاجة، والشيخ موسي وجامع السيدة عائشة بالشيخ موسي، وشارع الوحدة الصحية والتماسيح وبدران.

وأخير تواصلت الحملات في حي وسط تم تنفيذ حملة نظافة تحت إشراف ومتابعة أيمن حسين رئيس الحى والتي استهدفت شوارع ابوالجود والعريان بكليوباترا وخلف السوق الحضرى واسفل كوبرى ابوالجود وسوق الصنايع، تأتى هذه الحملات اليومية ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



مجلس مدينة الأقصر يستكمل حملات التعقيم والتطهير



تعقيم شوارع الاقصر وسط المدينة لمكافحة كورونا



جانب من التعقيم بالأقصر لمكافحة فيروس كورونا