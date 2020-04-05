صور.. توزيع 32 ألف كرتونة مواد غذائية بكفر الشيخ مقدمة من بنك الطعام المصرى

كفر الشيخ - محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يرافقه عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، اليوم الأحد، وصول 5 شاحنات مُحملة بـ32 ألفا و18 كرتونة عائلية من المواد الغذائية الأساسية المتنوعة مقدمة من بنك الطعام المصرى بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى على 282 جمعية أهلية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لتوزع على الأسر الأكثر احتياجًا، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمحاسب سيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى.

وأوضح محافظ كفر الشيخ أن الجمعيات الأهلية لديها قاعدة بيانات مسجل عليها الأسر المستحقة، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى، مؤكدًا أنه سيتم توزيع المواد الغذائية المقدمة من بنك الطعام عليهم كدعم غذائى نتيجة الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، والتى أثرت وبشكل مباشر على الكثير من فئات المجتمع.

وعلى جانب آخر أشرفَ رئيس مركز ومدينة فوه على استمرار أعمال تطهير وتعقيم الشوارع والمنشآت العامة والخاصة والمبانى الحيوية بالمدينة، وكذا تطهير مناطق تجميع وحاويات القمامة، بالتنسيق بين الوحدة المحلية والبيئة والإدارة الصحية والبيطرية.

وفى سياق متصل تمت متابعة أعمال التطهير وتعقيم الشوارع بقرى مركز ومدينة فوه، وتحديد المواد المستخدمة فى الرش والتطهير وكمياتها، ومتابعة تطبيق المعايير والإرشادات الصادرة من وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن، وذلك ضمن خطة المحافظة والإجراءات الوقائية المُتخذة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشرَف المهندس محمد إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم، بحضور قوة من نقطة شرطة المصيف، على أعمال الحملة اليومية لإخلاء الكورنيش وشواطئ المدينة من المواطنين ومنع أي تجمعات، لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، وذلك فى إطار الإجراءات الصحية والاحترازية التي تتخذها المحافظة لمجابهة هذا الفيروس.

وتابع المهندس أحمد الشناوى رئيس مركز ومدينة الرياض استمرار أعمال الرش والتطهير الجارى تنفيذها بالمنشآت العامة والخاصة والشوارع الرئيسية والفرعية بالقرى، وذلك وفق خطة المحافظة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.