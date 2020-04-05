صور.. تطهير وتعقيم المحكمة والسنترال والبريد وبوابات مطار مطروح

مطروح - حسن مشالي

تكثف مدينة مرسى مطروح، حملات تنفيذ خطة الرش والتطهير والتعقيم للمنشآت العامة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية المعاونة بالمحافظة، والتي تمكنت اليوم الأحد، من تطهير مبانى المحكمة والسنترال والبريد وبوابات مطار مطروح المدني، ضمن خطة تعقيم المصالح الحكومية وأماكن تجمعات المواطنين لتلقي الخدمات.

وقال اللواء وليد المعداوي رئيس مدينة مرسى مطروح، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، برفع درجات الاستعداد واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، ضمن الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، طبقا للتعليمات الواردة من وزارة التنمية المحلية.

وأكد "المعداوي" علي استمرارا تعقيم وتطهير السيارات القادمة لمطروح، بالتمركزات الـ 5 الثابتة، شرقا وغربا وجنوبا، للسيارات القادمة من الطريق الساحلي الإسكندرية مطروح وطريق السلوم وطريق سيوة، بالإضافة إلي تكثيف حملات رش وتطهير شوارع الأحياء السكنية والعزب.

وأشار رئيس مدينة مرسى مطروح، إلى زيادة حملات التوعية، بفيروس كورونا، من خلال نشر ووضع ملصقات للتعرف علي طرق الوقاية منه وطرق انتشاره، لتوعيه المواطنين بالإضافة إلي رش المبيدات بالشوارع وتجمعات مقالب القمامة مساءا .

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح، أن غرفة عمليات مجلس المدينة، تعمل علي مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة، لتلقي الشكاوى ومطالب المواطنين، لمتابعة تطورات الموقف والإبلاغ عن أية مستجدات علي رقم 0464935266 _ 0464933158 .



أعمال تطهير وتعقيم المحكمة والسنترال والبريد وبوابات مطار مطروح (1)



أعمال تطهير وتعقيم المحكمة والسنترال والبريد وبوابات مطار مطروح (2)



أعمال تطهير وتعقيم المحكمة والسنترال والبريد وبوابات مطار مطروح (3)



أعمال تطهير وتعقيم المحكمة والسنترال والبريد وبوابات مطار مطروح (4)



أعمال تطهير وتعقيم المحكمة والسنترال والبريد وبوابات مطار مطروح (5)